Главный нефтяной хаб Ирана: США атаковали остров Харк в Персидском заливе

США в ночь на 7 апреля ударили по иранскому острову Харк в Персидском заливе. Для Тегерана он является ключевым центром экспорта нефти; эксперты ранее рассматривали его как одну из потенциальных локаций для американской наземной операции.

Журналист Барак Равид в X (Twitter) заявил, что Вооруженные силы США атаковали военные цели на острове. Информацию об этом корреспондент получил от американского чиновника. Об обстреле сообщил и ряд изданий, среди которых CNN и NBC News. Они тоже ссылаются на источники в Белом доме.

Что известно об ударах

Обстрел якобы не был направлен против нефтяных объектов. Вместо этого Соединенные Штаты поразили "десятки иранских военных целей".

Авиаудары наносились вдоль северной стороны острова; никаких американских войск на местах не было, утверждают собеседники.

Среди пораженных объектов источники называют военные бункеры и хранилища, системы противовоздушной обороны Ирана и тому подобное. Часть из них американские военнослужащие уже атаковали ранее.

Что предшествовало

Напомним, что Харк находился под обстрелом 13 марта 2026 года. Центральное командование США тогда отчиталось о поражении 90 целей, включая "склады военно-морских мин, бункеры для хранения ракет и многочисленные другие военные объекты".

В тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что армия "полностью уничтожила каждую военную цель на жемчужине Ирана, острове Харк".

Как писал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп требует, чтобы Иран заключил соглашение с США или открыл Ормузский пролив. Республиканец предупредил, что Тегеран имеет время до вторника, 7 апреля, 20:00 по восточному времени (по Киеву это 03:00 ночи среды).

– 7 апреля глава Белого дома повторил свой ультиматум. Он пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если иранский режим не выполнит условия.

