Кому и как пересчитают пенсии с 1 июня: озвучены новые размеры

В Украине с 1 июня не произойдет общий перерасчет пенсий. Однако вместе с тем часть украинцев получит возрастные доплаты. Также задним числом получают повышение работающие пенсионеры, которые имеют на это право.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, работающие пенсионеры, которые по состоянию на апрель имели дополнительные 24 месяца стажа, получат в июне перерасчет.

В июне придет надбавка и за два предыдущих месяца. Причина – в отчетности работодателей. Они имеют до 40 дней после завершения квартала, чтобы подать данные по уплате единого социального взноса. То есть информация за первый квартал (январь–март) попадает в систему только в середине мая.

Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

"Эта доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Но есть несколько нюансов относительно ее получения: размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн; начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста (если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста)", – отмечают в ПФУ.

Кроме того, есть еще один не менее важный момент в исчислении надбавки: лицу, которое достигло следующего возрастного уровня, например 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть идет доначисление до следующего размера.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации для новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводят. Чтобы повысить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость – для всех новых пенсионеров суд иск удовлетворит .

