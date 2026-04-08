Иран пригрозил выйти из соглашения о прекращении огня: что не устраивает Тегеран в первый день перемирия

Иран заявил о возможном выходе из недавно согласованного двухнедельного перемирия с США уже в первый день его действия. Причиной недовольства стали удары Израиля по территории Ливана, которые в Тегеране считают прямым нарушением договоренностей.

На фоне инцидента иранская сторона сигнализирует о готовности к военному ответу. Об этом сообщает Tasmin News Agency.

Тегеран рассматривает возможность выхода из соглашения из-за действий Израиля, которые противоречат условиям договоренного прекращения огня. Речь идет об утренних атаках по Ливану, которые в Иране назвали "жестокими нападениями" и прямым нарушением договоренностей, достигнутых при участии США.

Иранская сторона отмечает, что соглашение предусматривало прекращение боевых действий "на всех фронтах", включая направление в Ливане. Именно поэтому удары по этому региону расцениваются как подрыв договоренностей еще до их полноценной реализации.

На фоне обострения вооруженные силы Ирана уже определяют потенциальные цели для возможного ответного удара. Это может свидетельствовать о риске скорой эскалации конфликта, несмотря на дипломатические усилия.

Иран раскритиковал США. В Тегеране заявили если Вашингтон не сможет "контролировать своих союзников в регионе" то страна готова действовать самостоятельно силовыми методами.

Напоминаем, что во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое всколыхнуло мир – он угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива. После этого начали звучать опасения относительно мощного удара Америки по Исламской Республике, возможно, даже ядерного. Однако в конце концов этого не произошло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что армия обороны Израиля осуществила самую масштабную с начала операции "Ревущий лев" атаку по целям "Хезболлы", атаковав несколько районов Ливана. По данным военных, операция длилась около десяти минут и охватила более сотни объектов группировки.

