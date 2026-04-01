'Я искренне прошу': премьер Пакистана призвал Трампа и Иран пойти на взаимные уступки

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу и руководству Ирана с призывом сделать шаги навстречу для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он сообщил, что дипломатические контакты по мирному урегулированию продолжаются и могут дать ощутимый результат уже в ближайшее время.

Шариф обнародовал свою позицию в соцсети X, где предложил установить двухнедельный срок для дипломатических усилий.

В своем обращении он отметил: "Я искренне прошу президента Трампа продлить дедлайн на две недели", а также призвал Иран открыть Ормузский пролив на аналогичный период как жест доброй воли.

Премьер Пакистана подчеркнул, что такой шаг позволит дипломатии работать без дополнительного давления. По его словам, Исламабад "искренне просит иранских братьев" открыть стратегически важный пролив, который имеет ключевое значение для глобальных энергетических маршрутов.

Он также обратился ко всем сторонам конфликта с призывом ввести полное прекращение огня на две недели. Это, по замыслу, должно создать условия для достижения окончательного завершения войны и обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Идея выглядит простой, но одновременно достаточно амбициозной, учитывая масштаб напряжения.

Шариф подчеркнул, что дипломатический процесс уже движется "устойчиво, уверенно и мощно". Он считает, что короткая пауза может стать решающей для достижения конкретных результатов в переговорах.

Речь идет, в частности, о синхронных шагах с обеих сторон: США должны отсрочить установленные дедлайны, а Иран – обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Параллельно все участники конфликта должны воздержаться от боевых действий.

7 апреля глава Белого дома пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, видимо, так и произойдет. Однако теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно прекрасное, кто знает? Мы узнаем об этом сегодня ночью, в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!" – написал Дональд Трамп в Truth Social.

– Поскольку ультиматум президента США истекает 7 апреля, 20:00 по восточному времени (по Киеву это 03:00 ночи среды), иранские власти организовали массовые собрания людей возле объектов энергетики, превратив гражданских в "живые щиты" от американских бомбардировок.

– Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за угроз, которые прозвучали от Дональда Трампа. Удары по гражданской инфраструктуре могут нарушить международное право, подчеркнул генсек.

