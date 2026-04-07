'Сегодня ночью исчезнет целая цивилизация': Трамп пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива. Он подчеркнул, что "47 лет смерти" наконец завершатся.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Глава Белого дома подчеркнул, что"его уже никогда не возродят".

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, видимо, так и произойдет. Однако теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно прекрасное, кто знает? Мы узнаем об этом сегодня ночью, в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!", – написал Трамп.

Заметим, что сегодня ночью, 7 апреля, истекает объявленный президентом США ультиматум Ирану с требованием открыть Ормузский пролив. В случае отказа со стороны Тегерана, Трамп угрожает уничтожить объекты энергетики.

Ситуация вокруг пролива

Переговоры между США, Ираном и региональными посредниками продолжаются на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Обсуждается возможность временного прекращения огня сроком на 45 дней, но пока без окончательного решения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Ормузский пролив расположен в пределах территориальных вод Ирана и Омана. По его словам, любые послевоенные договоренности по транзиту должны определяться исключительно этими двумя странами.

Напомним, что в Тегеране ответили, что не собираются открывать Ормузский пролив для судоходства, пока не получат "компенсацию" военных убытков. Эти средства Тегеран планирует взять из доходов от "транзитного сбора".

Как сообщил OBOZ.UA, Минобороны США рассматривает возможность расширения перечня целей для ударов по Ирану, включив в него объекты двойного назначения. Речь идет об инфраструктуре, которая используется как гражданскими, так и военными, что может существенно изменить характер военной кампании и вызвать дискуссии о соблюдении международного права.

