Демократы в Конгрессе требуют отставки Трампа после его угроз о "гибели цивилизации"

Американские законодатели-демократы открыто обсуждают варианты объявления импичмента президенту Дональду Трампу или даже его отстранения по 25-й поправке к конституции. Такие призывы прозвучали на фоне войны США против Ирана и достигли пика после угроз Трампа "уничтожить всю цивилизацию".

Как передает Axios со ссылкой на источники, отдельные члены Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) "координируют свои действия относительно потенциальных организованных шагов". Эти разговоры еще не достигли уровня руководства, отметили журналисты.

"Один из высокопоставленных демократов в Палате представителей рассказал Axios о слухах о том, чтобы добиться голосования за импичмент Трампа или направить письмо в Кабинет министров с призывом применить 25-ю поправку", – говорится в материале.

В то же время некоторые демократы считают, что сработать могут и менее радикальные меры. К примеру, Гаким Джеффрис, лидер меньшинства в Палате представителей, и его единомышленники сосредоточили внимание на том, чтобы добиться голосования о прекращении войны с Ираном, а не об отстранении президента.

Кто высказался за "увольнение" Трампа

Axios пишет, что удары по Венесуэле, а теперь и по Ирану "сплотили законодателей-демократов в отношении таких мер, как импичмент".

Член Палаты представителей Яссамин Ансари (демократ от Аризоны) заявила, что "25-я поправка существует не просто так" и что правительство должно воспользоваться этим правом.

"На кону судьба американских войск, иранского народа и сам фундамент нашей глобальной системы", – убеждена она.

Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота) назвала действия Трампа "ненормальными". "Примените 25-ю поправку. Импичмент. Увольнение. Этого неуравновешенного сумасшедшего нужно снять с должности!" – призвала политик.

К применению 25-й поправки также призывали: Марк Покан (демократ от Висконсина), Рашида Тлайб (демократ от Мичигана), Диана Дегетт (демократ от Колорадо), Шри Танедар (демократ от Мичигана), Сидни Камлагер-Дав (демократ от Калифорнии),Мелани Стэнсбери (демократ от Миссури), Ро Ханна (демократ от Калифорнии), Максвелл Фрост (демократ от Флориды), Джули Джонсон (демократ от Техаса) и Джонни Ольшевский (демократ от штата Мэриленд).

Поясним: это правило конституции США позволяет вице-президенту и большинству Кабинета министров временно уволить президента, который "не в состоянии выполнять полномочия и обязанности своей должности" по разным причинам, в частности из-за недееспособности. Такое решение должны принять не менее двух третей голосов каждой палаты Конгресса.

Часть других демократов (Сет Моултон и Аянна Прессли от Массачусетса, Саммер Ли от Пенсильвании) выступали за устранение лидера Белого дома, не уточняя конкретного способа.

Член подкомитета по вопросам обороны Палаты представителей Бетти Макколлум (демократ от штата Миннесота) сказала: "Администрация президента должна обратить на это внимание".

"Трамп должен уйти, а республиканцы – и в Кабинете министров, и в Конгрессе – должны присоединиться к демократам в использовании любых конституционных полномочий, которые есть в нашем коллективном распоряжении, чтобы прекратить эту незаконную войну", – сказала представительница Сара Макбрайд (демократ от штата Делавэр).

Член Палаты представителей Сет Магазинер (демократ от Иллинойса) заявил: "Те, кто поддерживает президента, должны осознать: он становится все более непредсказуемым и опасным и нашей стране нужно новое руководство".

Что предшествовало

7 апреля глава Белого дома пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива.

"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, видимо, так и произойдет. Однако теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно прекрасное, кто знает? Мы узнаем об этом сегодня ночью, в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!" – написал Дональд Трамп в Truth Social.

– Поскольку ультиматум президента США истекает 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (по Киеву это 03:00 ночи среды), иранские власти организовали массовые собрания людей возле объектов энергетики, превратив гражданских в "живые щиты" от американских бомбардировок.

– Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за угроз, которые прозвучали от Дональда Трампа. Удары по гражданской инфраструктуре могут нарушить международное право, подчеркнул генсек.

