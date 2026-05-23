Блог | Герои не умирают. Умирают те, кто выбрал привычную жизнь у дивана
День Героев.
Сейчас украинцы традиционно чествуют День Героев.
Так сложилось, что героев нашей нации хватало никогда.
Далее текст на языке оригинала.
Ворог відвічний.
Війна тисячолітня.
Та сама з тими самими.
Пишаюся, що знаю нині Героїв справжніх. Не книжкових і кіношних.
Маю честь бути нині серед найкращих людей нашої країни. І світу теж.
Гордий, що більшість друзів обрали цей шлях і стали Героями.
Колись ми лиш читали і споглядали з екранів звитягу русичів, боротьбу козаків, посвяту гайдамак, чин січових стрільців, змагання вояків УНР та ЗУНР, подвиг карпатівців, безсмертну славу бойовиків УВО та ОУН, бійців УПА.
Тепер і наше покоління в цьому ряду.
І мені не соромно за чоловіків моєї нації.
За тих, хто в строю.
Але водночас, мені дуже соромно.
За тих, хто уникнув свого Священного обовʼязку і найпочеснішого права.
Права захищати матір-Україну.
Права стояти в лаві плечем до плеча з нашими безсмертними.
Соромно, що не навчилися належно відзначати Героїв справжніх.
Що з дизертирів зробили Героїв.
Що поки стоїть фронт, суспільство ламається і відступає всередині.
Соромно, що не навчилися шанувати справжніх героїв.
Мертвих і Живих.
Соромно, що і досі не має ні Пантеона Героїв у Києві.
Але щойно виникла перспектива перевезення праху наших Великих в рідну землю, як плебс розпустив біснувате скавуління.
Мені соромно, що навіть цей день держава не здатна відзначити гідно.
Мільйони людей перетворили на карго-культ бандерівське вітання "Слава Україні", використовують бандерівський червоно-чорний прапор.
Мені соромно, що війна не всіх змінила. А лиш всіх проявила.
Що в країні, яка спливає кровʼю, хтось сміє наживатися на крові.
Соромно, що на фронті так і не зʼявилися серед бригад наступу – хоча б одна бригада суддів з умовною назвою "Свавілля і безчестя" чи декілька прокурорських полків "Бєзпрєдєлу".
Як і бригад псевдо борців з корупцією.
А одні й інші і в тилу отримують нормальні "бойові" в тилу і в кишенях носять пістолети. А ще всуціль заброньовані або після пару фото зі зброєю успішно списаних.
І все ж мені в переважній більшості не соромно.
Навпаки гордо.
Що живу в великий історичний час.
Що живу серед Героїв.
Що нарешті можемо помститися за сотні років окупації, колонізації, наруги.
А ще Герої таки не вмирають. Вмирають ті, хто вибрав звичне життя біля дивану. Ті ж, хто кладе голову за Батьківщину і Націю не вмирають ніколи.
З Днем героїв, Націє Героїв!