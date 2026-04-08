'Мы не доверяем другой стороне': в Иране заявили, что будут осторожно подходить к переговорам с США

В Иране заявили об изменении своего дипломатического вектора в мирных переговорах с США. Как отмечается, отныне Тегеран будет проявлять гораздо большую осторожность, чем в предыдущем мирном процессе.

Об этом сообщил посол Ирана в ООН Али Бахрейни в комментарии агентству Reuters. По словам чиновника, причиной выступает большое расхождение в доверии.

"Мы не доверяем другой стороне. Наши военные поддерживают свою готовность, но тем временем мы проведем переговоры, чтобы увидеть, насколько серьезна другая сторона", – сказал дипломат, отметив, что война повлияет на будущий правовой режим Ормузского пролива.

В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что пригласил делегатов из Ирана и США для встречи в Исламабаде в пятницу для проведения первых официальных мирных переговоров. По его словам, участие подтвердил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

В то же время в Вашингтоне свое участие официально не подтверждают. Белый дом заявляет, что ни одна встреча не будет считаться официальной, пока о ней не будет объявлено. Агентство отмечает, что предыдущие переговоры в Женеве в конце февраля завершились "определенным прогрессом, но без прорыва", и должны были возобновиться на следующей неделе в австрийской Вене, прежде чем США и Израиль нанесли совместные удары по Ирану через два дня.

"По этой причине сейчас все временно. Даже договоренности по Ормузскому проливу", – сказал Бахрейне.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Однако для этого Тегеран должен пойти на полное, безотлагательное и безопасное открытие Ормузского пролива.

Как повідомялв OBOZ.UA, также глава Белого дома добавил, что значительная часть положений мирного плана с Ираном уже согласована. Кроме того, Вашингтон планирует тесно сотрудничать с Тегераном в рамках будущих договоренностей.

