Непогода не отступает из Украины: синоптики сказали, где в субботу ждать град и шквалы. Карта

В субботу, 23 мая, в нескольких регионах Украины прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 20 м/с. Больше всего непогода затронет восточные и южные области, а также часть центральных регионов.

Из-за ухудшения погодных условий синоптики предупреждают о возможных трудностях в работе энергетических и коммунальных предприятий. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Днем в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможно выпадение града, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Из-за опасных метеорологических явлений в этих регионах объявлен І уровень опасности – желтый. Сильный ветер и грозы могут привести к осложнению движения транспорта, а также повлиять на работу строительных, энергетических и коммунальных служб.

На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируют. Ожидается переменная облачность с северным ветром скоростью 5-10 м/с, а в восточных областях – юго-восточным.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, в западных областях – от 8 до 13°. Днем столбики термометров покажут 21-26°, а в юго-восточной части страны воздух прогреется до 30°.

В Киеве и области 23 мая осадков не ожидается. В столице днем прогнозируют 22-24° тепла, по области – до 26°.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по сети начали распространяться сообщения об аномальной жаре, которая надвигается на Европу. На самом деле, в отличие от западноевропейских стран, Украину от высоких температур защитит прохладный воздух из Скандинавии.

