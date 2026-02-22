США выставили Ирану очередной дедлайн для заключения ядерной сделки – Axios

Переговорщики из США готовы встретиться с представителями Ирана в Женеве (Швейцария) в четверг, 26 февраля, для дальнейшего диалога по иранской ядерной программе. Но американская сторона ожидает, что Тегеран до вторника, 24 февраля, передаст им детальное предложение сделки.

Об этом заявило Axios, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из Соединенных Штатов. Отметим, что возможность новой встречи в четверг подтверждали официальные лица.

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявлял CBS, что ожидает увидеться с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 26 февраля в Женеве.

Вероятно, запланированные переговоры будут последним шансом, который Дональд Трамп даст Ирану перед возможной масштабной американо-израильской военной операцией, непосредственно направленной против ядерных возможностей страны.

"Высокопоставленный чиновник из США подтвердил запланированную встречу, но добавил, что администрация Трампа все еще ждет предложения Ирана", – подчеркнули в Axios. Только после этого Вашингтон согласится вести дальнейшие обсуждения.

Собеседник добавил, что стороны также могут обсудить временное соглашение, которое можно было бы заключить до наработки полноценных договоренностей.

По данным медиа, Уиткофф и Кушнер посоветовали американскому президенту дать шанс дипломатии, прежде чем отдавать приказ об атаке. Арагчи подтверждал, что в Тегеране все еще работают над предложением, но руководство страны (по состоянию на 22 февраля) еще не одобрило его. Глава иранского МИД надеется, что это предложение обсудят в Женеве, где обе стороны продолжат диалог для попытки достичь "быстрого соглашения".

Что предшествовало

19 февраля Дональд Трамп открыл первое заседание своего "Совета мира". Тогда он пригрозил, что Соединенные Штаты должны заключить с Исламской Республикой "содержательное соглашение", иначе могут случиться "плохие вещи". Кроме того, республиканец намекнул, что не исключает военного сценария: "следующий шаг", как высказался он, может произойти в течение 10 дней (то есть до 1 марта).

На фоне затянувшихся переговоров администрация Трампа готовится к возможной масштабной военной операции против Ирана. На это указывает переброска сил: США отправили к иранскому побережью примерно 50% своих ВВС. Эти данные учитывают как машины, расположенные на близлежащих американских авиабазах, так и палубную авиацию, которая базируется на авианосцах.

Медиа утверждают, что американскому президенту предложили ряд военных сценариев, включая вариант ликвидации аятоллы Али Хаменеи и его сына.

