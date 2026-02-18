Трамп может отдать приказ об ударах по объектам Ирана в ближайшее время – медиа

Администрация Дональда Трампа готовится к возможной масштабной военной операции против Ирана, которая может начаться уже в ближайшие недели. По информации источников, кампания может продлиться несколько недель и быть больше похожей на полномасштабную войну, чем на точечные операции, как в прошлом месяце в Венесуэле.

В то же время переговоры с Тегераном пока не дают оптимистичных результатов, что увеличивает вероятность военного действия. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, операция США против Ирана, вероятно, будет совместной с Израилем и гораздо масштабнее предыдущих военных действий в регионе.

Во время переговоров в Женеве американские советники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встречались с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, однако разногласия остаются значительными. Вице-президент Вэнс сообщил, что переговоры "прошли хорошо в определенных вопросах", но "красные линии" Трампа еще не приняты Ираном.

Масштабы наращивания военной мощи США в регионе впечатляют: два авианосца, дюжина военных кораблей, сотни истребителей и системы противовоздушной обороны уже находятся или направляются на Ближний Восток. Более 150 грузовых рейсов доставили вооружение и боеприпасы, включая последние 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

По словам источников, администрация Трампа не рассматривает наращивание силы как блеф. Военные советники предупреждают, что президент может отдать приказ об ударах, если переговоры за две недели не приведут к соглашению.

Израиль также готовится к максимальной сценарной операции против иранской ядерной и ракетной программы.

Аналитики отмечают, что такая война может иметь драматическое влияние на весь Ближний Восток и серьезно сказаться на остатке президентства Трампа. Дипломатического прорыва пока не ожидают, и вероятность боевых действий оценивается в 90% в ближайшие несколько недель.

Напомним, Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут длиться до месяца. Он предположил, что исламская страна "согласится на сделку" с США, и намекнул, что в случае несогласия по Ирану снова будут нанесены удары.

Также он пригрозил Ирану боевой операцией, если переговоры Вашингтона с Тегераном по ядерной программе окончательно провалятся. Глава Белого дома пригрозил отправить на Ближний Восток второй авианосец, в рамках планирования вооруженного вторжения для свержения режима аятолл.

