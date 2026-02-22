Раньше такое всегда завершалось ударами: США стянули к Ирану половину своей военной авиации. Карта

Соединенные Штаты Америки перебросили к иранскому побережью примерно 50% своих военно-воздушных сил. Эти данные также учитывают как машины, расположенные на близлежащих американских авиабазах, так и палубную авиацию, которая базируется на авианосцах.

Об этом сообщил американский историк-политолог Роберт Пейп. Ученый опубликовал инфографику расположения американских сил у берегов Ирана.

США готовят операцию против Ирана

По его словам, эта ситуация напоминает масштабы, которые Вашингтон демонстрировал во время войн в Ираке в 1991 и 2003 годах. Специалист также отметил, что количество развернутых сил и дальше растет.

"Никогда США не разворачивали столько силы против потенциального врага, не нанеся ударов", – написал Пейп.

По его данным, корабельная группировка 5 флота ВМС США у иранского побережья насчитывает:

два авианосца ( "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд" );

и ); 11 миноносцев ( "Фрэнк Петерсен", "Пол Фостер", "Майкл Мерфи", "Уинстон Черчилль", "Бейнбридж", "Альфред Мехен", "Рузвельт", "Дональд Макфол", "Марк Митчер" и "Делберт Блэк" );

и ); подводная лодка "Джорджия".

В то же время авиасоединение насчитывает:

транспортные самолеты С-17 "Глобмастер" , С-5 "Галактика", С-130 "Геркулес" и его модернизированная версия НС-130 ;

, и его модернизированная версия ; самолет радиоактивного отслеживания WC-135 "Феникс" ;

; топливозаправщики КС-135 и КС-46 ;

и ; стратегический разведчик RC-135 ;

; три воздушных командных штаба ЕА-11А;

два самолета AWACS Е-3;

штурмовики А-10 "Бородавочник" ;

; 24 истребителя F-15 ;

; 30 стелс-истребителей F-35 "Лайтнинг" ;

; несколько эскадрилий истребителей F-16 ;

; шесть вспомогательных эскадронов истребителей EA-18 "Гроулер".

Дополнительно противовоздушную оборону обеспечивают несколько батарей тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot и сверхтяжелых систем противоракетной обороны "Тед".

Конфликт США и Ирана — последняя информация

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен заключить с Ираном "содержательное соглашение" по ядерной программе Ирана, иначе могут случиться "плохие вещи". Глава Белого дома в ультимативной форме Тегерану дал на это 10 дней.

В то же время Белый дом допускает возможность компромисса с Ираном, который предусматривает "символическое" обогащение урана при условии полного исключения рисков создания ядерного оружия. Вместе с тем американскому президенту предложили военные сценарии, включая варианты ликвидации аятоллы Али Хаменеи и его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно американский истребитель F-35 сбил иранский беспилотник Shahed-139, который агрессивно приближался к авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Атомный боевой корабль находился в международных водах примерно в 800 км от южного побережья Ирана, среди американских военных никто не пострадал, техника и приборы корабля остались целыми.

