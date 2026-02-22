Раньше такое всегда завершалось ударами: США стянули к Ирану половину своей военной авиации. Карта
Соединенные Штаты Америки перебросили к иранскому побережью примерно 50% своих военно-воздушных сил. Эти данные также учитывают как машины, расположенные на близлежащих американских авиабазах, так и палубную авиацию, которая базируется на авианосцах.
Об этом сообщил американский историк-политолог Роберт Пейп. Ученый опубликовал инфографику расположения американских сил у берегов Ирана.
США готовят операцию против Ирана
По его словам, эта ситуация напоминает масштабы, которые Вашингтон демонстрировал во время войн в Ираке в 1991 и 2003 годах. Специалист также отметил, что количество развернутых сил и дальше растет.
"Никогда США не разворачивали столько силы против потенциального врага, не нанеся ударов", – написал Пейп.
По его данным, корабельная группировка 5 флота ВМС США у иранского побережья насчитывает:
- два авианосца ("Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд");
- 11 миноносцев ("Фрэнк Петерсен", "Пол Фостер", "Майкл Мерфи", "Уинстон Черчилль", "Бейнбридж", "Альфред Мехен", "Рузвельт", "Дональд Макфол", "Марк Митчер" и "Делберт Блэк");
- подводная лодка "Джорджия".
В то же время авиасоединение насчитывает:
- транспортные самолеты С-17 "Глобмастер", С-5 "Галактика", С-130 "Геркулес" и его модернизированная версия НС-130;
- самолет радиоактивного отслеживания WC-135 "Феникс";
- топливозаправщики КС-135 и КС-46;
- стратегический разведчик RC-135;
- три воздушных командных штаба ЕА-11А;
- два самолета AWACS Е-3;
- штурмовики А-10 "Бородавочник";
- 24 истребителя F-15;
- 30 стелс-истребителей F-35 "Лайтнинг";
- несколько эскадрилий истребителей F-16;
- шесть вспомогательных эскадронов истребителей EA-18 "Гроулер".
Дополнительно противовоздушную оборону обеспечивают несколько батарей тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot и сверхтяжелых систем противоракетной обороны "Тед".
Конфликт США и Ирана — последняя информация
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен заключить с Ираном "содержательное соглашение" по ядерной программе Ирана, иначе могут случиться "плохие вещи". Глава Белого дома в ультимативной форме Тегерану дал на это 10 дней.
В то же время Белый дом допускает возможность компромисса с Ираном, который предусматривает "символическое" обогащение урана при условии полного исключения рисков создания ядерного оружия. Вместе с тем американскому президенту предложили военные сценарии, включая варианты ликвидации аятоллы Али Хаменеи и его сына.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно американский истребитель F-35 сбил иранский беспилотник Shahed-139, который агрессивно приближался к авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Атомный боевой корабль находился в международных водах примерно в 800 км от южного побережья Ирана, среди американских военных никто не пострадал, техника и приборы корабля остались целыми.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!