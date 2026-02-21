Один из вариантов: у Трампа рассматривают возможную ликвидацию верховного лидера Ирана и его сына

Администрация президента США Дональда Трампа допускает возможность компромисса с Ираном, который предусматривает "символическое" обогащение урана при условии полного исключения рисков создания ядерного оружия. Такой подход свидетельствует о наличии узкого пространства для договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на жесткие взаимные "красные линии".

Вместе с тем американскому лидеру предложили военные сценарии, включая варианты ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

США ждут предложение Ирана, но не исключают жестких решений

Американские чиновники отмечают, что требования к будущему ядерному предложению Ирана чрезвычайно высоки, ведь оно должно убедить как скептиков в администрации Дональда Трампа, так и партнеров в регионе. В Вашингтоне дают понять, что Трамп готов поддержать только такое соглашение, которое будет содержательным и будет иметь политическую поддержку внутри США. В то же время Ирану сигнализируют об ограниченном времени для компромисса, если он стремится избежать силового сценария.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что окончательную версию предложения планируют согласовать в течение нескольких дней, однако американские и израильские источники допускают возможность быстрых решений со стороны Дональд Трамп. При этом даже часть его ближайших советников не имеет четкого понимания, какое именно решение он может принять и в какие сроки.

В то же время Пентагон предложил главе Белого дома многочисленные варианты, среди которых ликвидация верховного лидера Али Хаменеи и его сына Моджтаба.

"У них есть что-то для каждого сценария. Один сценарий уничтожает аятоллу, его сына и мулл. Что выберет президент, никто не знает", – сказал советник.

Другой источник подтвердил, что несколько недель назад президенту США представили план ликвидации Али Хаменеи и его сына. В то же время один из высокопоставленных советников Трампа отметил, что он не исключает ни одного сценария развития событий и может принять решение об ударе в любой момент.

"СМИ могут продолжать спекулировать на тему того, что президент думает все что угодно, но только президент Трамп знает, что он может сделать, а что нет", – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Несмотря на разногласия, шанс на ядерный компромисс сохраняется

Публичные заявления Вашингтона и Тегерана по обогащению урана выглядят несовместимыми, однако высказывания иранского министра и американского чиновника дают основания предполагать, что возможности для компромисса все же остаются. Сейчас Иран фактически не осуществляет обогащение, поскольку его центрифуги были в значительной степени уничтожены авиаударами в прошлом июне.

В то же время верховный лидер Али Хаменеи подчеркнул, что страна не откажется от своего права на обогащение, которое, по утверждению Тегерана, имеет исключительно гражданский характер.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не поддерживает возможность обогащения урана Ираном. В то же время глава МИД Аббас Арагчи отметил в эфире одной из программ, что во время переговоров в Женеве американская сторона не требовала от Тегерана согласиться на полный отказ от обогащения, а также отрицал, что Иран предлагал приостановить свою ядерную программу.

"Сейчас мы говорим о том, как обеспечить мирный характер ядерной программы Ирана, включая обогащение урана, и она будет оставаться мирной навсегда", – сказал Арагчи.

Он добавил, что Иран примет "меры по укреплению доверия", если США смягчат санкции.

Напомним, США должны заключить с Ираном "содержательное соглашение" по ядерной программе Исламской Республики, иначе могут случиться "плохие вещи". Американский президент Дональд Трамп намекнул, что не исключает военного сценария, и предупредил, что "следующий шаг" может произойти в течение 10 дней.

Как писал OBOZ.UA, на фоне затянувшихся переговоров администрация Дональда Трампа готовится к возможной масштабной военной операции против Ирана, которая может начаться уже в ближайшие недели. Кампания может продлиться несколько недель и быть больше похожей на полномасштабную войну, чем на точечные операции.

