Хаменеи поручил подготовить Иран к войне с США – NYT

В начале января верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил Али Лариджани руководить подготовкой страны к возможному военному конфликту с США. Это произошло на фоне общенациональных протестов и заявлений Вашингтона о возможных ударах по Ирану.

Об этом говорится в материале The New York Times, который основывается на интервью с шестью высокопоставленными чиновниками Ирана, тремя представителями Корпуса стражей исламской революции и двумя бывшими дипломатами. Часть собеседников согласилась говорить на условиях анонимности, чтобы обсуждать внутренние решения властей. Издание также приводит слова самого Лариджани: "Мы готовы в своей стране. Мы точно сильнее, чем раньше".

Роль в кризисе

По данным собеседников газеты, Лариджани фактически взял на себя управление ключевыми вопросами безопасности. Он возглавляет Высший совет национальной безопасности, координирует связи с Россией и региональными партнерами, а также контролирует ядерные переговоры с Вашингтоном.

Президент Масуд Пезешкиан, ранее работавший кардиохирургом, публично признавал ограниченность своих возможностей. "Я врач, а не политик", – цитируют его иранские медиа. По информации NYT, даже для установления контактов с американскими представителями министр иностранных дел обращался за согласованием именно к Лариджани.

Отдельно источники утверждают, что Хаменеи определил несколько уровней преемственности на случай гибели руководства. Он поручил ближайшему кругу соратников обеспечить сохранение исламской республики даже в случае покушений на высшее руководство.

Военная готовность

Иран исходит из того, что американские удары могут быть неизбежными, пишет издание со ссылкой на иранских чиновников. Вооруженные силы страны перевели в состояние наивысшей боевой готовности.

Ракетные установки размещают вдоль западной границы с Ираком и на побережье Персидского залива – в радиусе поражения американских баз и территории Израиля. В течение последних недель Иран периодически закрывал воздушное пространство для испытаний ракет и проводил учения в Персидском заливе, временно перекрывая Ормузский пролив.

Во время выступления на прошлой неделе Хаменеи заявил, что "самая мощная армия в мире может получить такую пощечину, что не сможет встать". Он также пригрозил потопить американские военные корабли в случае конфликта.

В случае войны на улицы крупных городов планируют вывести подразделения полиции, спецслужб и формирования Басидж. По словам источников, они должны установить блокпосты, чтобы предотвратить внутренние беспорядки.

Атака США по Ирану

Напомним, Саудовская Аравия публично поддержала администрацию президента США Дональда Трампа в намерении нанести удары по Ирану. Министр обороны страны Халид бин Салман предупредил, что если Трамп не выполнит свои угрозы в адрес Тегерана, режим в итоге станет сильнее.

Ранее сообщалось, что протесты в Иране, которые вспыхнули в конце прошлого года, пошатнули "некоторые элементы" режима страны. Из-за этого сейчас власть иранского правительства находится на самом слабом уровне со времен свержения шаха во время революции 1979 года.

Как сообщал OBOZ.UA, американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры КСИР, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.