'Иначе произойдут плохие вещи': Трамп дал Ирану 10 дней, чтобы заключить сделку с США

США должны заключить с Ираном "содержательное соглашение" по ядерной программе Исламской Республики, иначе могут случиться "плохие вещи". Американский президент Дональд Трамп намекнул, что не исключает военного сценария, и предупредил, что "следующий шаг" может произойти в течение 10 дней.

О переговорах США и Ирана глава Белого дома высказался в четверг, 19 февраля, выступая на первом заседании своего "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию в YouTube опубликовала пресс-служба администрации.

О чем Трамп предупредил Иран

Республиканец высоко оценил дипломатические усилия Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. "Иран сейчас является горячей точкой", – сказал президент Соединенных Штатов.

По его словам, продолжаются "хорошие переговоры". "Годами было доказано, что заключить содержательную сделку с Ираном непросто. Мы должны заключить содержательную сделку, иначе могут случиться плохие вещи", – пригрозил Трамп.

Он сказал, что в иранском вопросе "еще есть над чем поработать". "Они не могут иметь ядерного оружия. Это очень просто. Невозможно иметь мир на Ближнем Востоке, если у них есть ядерное оружие", – объяснил политик.

"Так что теперь нам, возможно, придется сделать еще один шаг дальше. Или, возможно, нет. Возможно, мы заключим соглашение... Вы узнаете в течение следующих, предположительно, 10 дней", – озвучил Трамп срок.

– Правительство и военное командование Израиля провели ряд встреч, чтобы подготовиться к вероятному военному сценарию – началу ударов США по Ирану. Такой вариант возможен, ведь переговоры американской и иранской сторон по ядерному оружию малообещающие.

– На фоне затянувшихся переговоров администрация Дональда Трампа готовится к возможной масштабной военной операции против Ирана. Она может начаться уже в ближайшие недели, заявило издание Axios. По его данным, кампания может продлиться несколько недель и быть больше похожей на полномасштабную войну, чем на точечные операции, как в прошлом месяце в Венесуэле.

