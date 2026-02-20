Британия отказала США в использовании своих баз для ударов по Ирану

Великобритания не дала США разрешения наносить авиаудары по Ирану с британских баз. Вашингтон просил о разрешении на использование с этой целью баз на острове Диего-Гарсия и в Глостершире.

Отказ Лондона связан с опасениями британского правительства относительно того, что потенциальный удар Америки по Ирану будет нарушением международного права. Об этом сообщает Sky News.

Что известно

Первой о том, что Великобритания не дала США разрешения использовать британские базы для авиаударов по Ирану, сообщила британская газета The Times. Штаты хотели воспользоваться совместной британско-американской базой на острове Диего-Гарсия, а также базой RAF Fairford в Глостершире (графство в юго-западной Англии), на которой размещены американские тяжелые бомбардировщики.

Из-за этого, по данным The Times, президент США Дональд Трамп отказался поддержать заключенное премьер-министром Великобритании Киром Стармером соглашение о передаче островов Чагос, к которым относится и Диего-Гарсия, Маврикию.

Как объясняет Sky News, согласно заключенным между Лондоном и Вашингтоном соглашениям, США могут начинать операции с авиабаз в Великобритании, на которых базируются американские военные самолеты и персонал, исключительно после разрешения на это от британского правительства.

По данным The Times, британское правительство не дало такого разрешения для потенциального удара по Ирану из-за сомнений в том, что такие атаки не будут нарушать международное право.

Реакция Трампа

Президент США в четверг заявил, что "в течение следующих десяти дней" мир узнает, будет ли заключено соглашение об отказе Ирана от попыток создать ядерное оружие – или США начнут принуждение Тегерана к этому с помощью военных мер.

Сейчас американцы продолжают наращивать военные силы на Ближнем Востоке. В регионе находятся, в частности, два гигантских авианосца и вспомогательные военные корабли и самолеты. Они, пишет Sky News, должны обеспечить возможности США начать серьезную военную операцию против Ирана в случае, если переговоры с Тегераном провалятся.

А за день до "анонса" возможной операции, в среду, Трамп начал атаку на Стармера из-за соглашения по островам Чагос. Это произошло после того, как Государственный департамент США заявил, что поддерживает решение Великобритании передать территорию Маврикия и снова взять в аренду Диего- Гарсию.

В заметке в социальных сетях Трамп прямо упомянул о важности Диего-Гарсии и Фэрфорда для военных операций США против Ирана и намекнул, почему Великобритания, по его мнению, обязана позволить такое развертывание войск. Причиной, подчеркнул Трамп, является то, что это государство также может оказаться под угрозой.

"Если Иран решит не заключать соглашение, Соединенным Штатам может понадобиться использовать Диего-Гарсию и аэродром, расположенный в Ферфорде, чтобы предотвратить потенциальное нападение со стороны крайне нестабильного и опасного режима. Нападение, которое потенциально может быть осуществлено против Соединенного Королевства, а также других дружественных стран. Мы всегда будем готовы, будем желать и сможем бороться за Великобританию, но они должны оставаться сильными перед лицом вокизма и других проблем, стоящих перед ними", – заявил президент США.

Sky News также отмечает: считается, что Великобритания не готовится поддержать США в любой военной операции против Ирана. Однако британские ВВС развернули шесть военных самолетов F-35 на базе Акротири на Кипре и отправили четыре истребителя Typhoon в Катар в рамках мер по усилению собственной обороны в случае любой иранской контратаки в ответ на американские удары.

Что касается соглашения по островам Чагос, правительство Великобритании неоднократно защищало свое решение передать территорию Маврикию, утверждая, что это позволит избежать дорогостоящей судебной волокиты, одновременно обеспечив доступ к островам Диего-Гарсия на ближайшие 100 лет.

По данным Bloomberg, причиной, по которой уже ушел в отставку глава аппарата Морган Максуини, стало назначение на должность посла в США лейбориста Лорда Мандельсона. Он имел связи с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джефри Эпштейном. Пошатнулось кресло из-за этого и под самим Стармером.

