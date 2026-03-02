'Почти все дорожные камеры в Тегеране были взломаны Израилем': медиа узнали подробности операции по уничтожению Хаменеи

Появились новые подробности подготовки и реализации операции по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Для того, чтобы в конце концов убить его, Израиль за несколько лет взломал почти все дорожные камеры в Тегеране.

Видео дня

Изображения с них шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

Одна из камер имела особенно удачный ракурс – по словам одного из собеседников, это позволяло определить, где охранники обычно паркуют свои личные автомобили, и давало представление о будничной части жизни тщательно охраняемого комплекса.

"Когда высокоподготовленные и преданные охранники и водители высокопоставленных чиновников Ирана приезжали на работу вблизи района Пастер в Тегеране – где аятолла Али Хаменеи был убит в результате израильского авиаудара в субботу – израильтяне уже наблюдали за ними", – сказано в статье.

По словам действующего израильского разведчика, задолго до падения бомб они "знали Тегеран так, как знают Иерусалим". Плотная "разведывательная картина" столицы главного врага стала результатом кропотливой многолетней работы – благодаря подразделению 8200 израильской разведки, агентам, завербованным Моссадом, и массивам данных, которые военная разведка ежедневно анализировала для сводок.

Что еще известно о подготовке к операции

Сложные алгоритмы дополняли досье Израиля на сотрудников службы безопасности деталями, в том числе их адресами, графиками работы, маршрутами к службе и, самое главное, тем, кого именно они обычно охраняли и перевозили. Так формировалось то, что разведчики называют "моделью повседневного поведения".

Эти возможности были частью многолетней разведывательной кампании, которая проложила путь к ликвидации аятоллы. Источник данных в режиме реального времени – один из сотен различных потоков развединформации – не был единственным способом, благодаря которому Израиль и ЦРУ смогли точно установить, во сколько именно 86-летний Хаменеи будет находиться в своем офисе в то роковое субботнее утро и кто будет рядом с ним.

Более полудесятка действующих и бывших израильских разведчиков отметили, что ликвидация Хаменеи была прежде всего политическим решением, а не только технологическим достижением.

Когда ЦРУ и Израиль установили, что Хаменеи будет проводить совещание в субботу утром в своем офисе, возможность ликвидировать его вместе с частью высшего руководства Ирана оказалась особенно благоприятной.

"По словам двух источников, Израиль получил сигналы разведки с камер и мобильных сетей, которые подтверждали ход встречи и прибытие высокопоставленных чиновников. Американцы, однако, имели еще более конкретный источник – агента. ЦРУ отказалось комментировать это", – сказано в статье.

Это позволило израильским самолетам, которые часами находились в воздухе, вовремя нанести удар, применив до 30 высокоточных боеприпасов. Удар днем дал дополнительное тактическое преимущество, заявили в израильской армии – он обеспечил эффект неожиданности несмотря на высокий уровень готовности Ирана.

Ликвидации Хаменеи

Сначала израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Смерть иранского диктатора начали праздновать как в Тегеране, так и в Тель-Авиве.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тот не смог избежать американских разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания, заявил политик.

Впоследствии иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель верховного лидера Али Хаменеи. Он был убит утром в субботу, 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур, а семь дней были объявлены нерабочими.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство Али Хаменеи "открытой войной против мусульман". Он подчеркнул, что месть за его смерть является "законным правом и долгом" Исламской Республики.

Мы также писали о том, что в Иране определились с временным преемником ликвидированного Али Хаменеи на посту верховного лидера. До избрания нового духовного лидера его обязанности будет исполнять аятолла Арафи. Он должен обеспечить непрерывность власти действующего режима.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль заявил о ликвидации почти всех высокопоставленных чиновников так называемой иранской "оси террора". Армия обороны Израиля обнародовала перечень лиц, которых, по ее данным, уничтожили во время операций против Ирана и связанных с ним группировок.

В списке были имена руководителей Ирана, Корпуса стражей исламской революции, ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов. Военные заявили, что эти лица играли ключевую роль в координации действий против Израиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!