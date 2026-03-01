'Месть - законный долг': президент Ирана о смерти Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство верховного лидера Али Хаменеи "открытой войной против мусульман". Он подчеркнул, что месть за его смерть является "законным правом и долгом" Исламской Республики.

Политик заявил, что Иран будет выполнять этот долг всеми доступными средствами. Об этом сообщает Sky News.

В своей речи Пезешкиан охарактеризовал смерть Хаменеи как "самое большое горе исламского мира сегодня" и назвал его правление "великим и божественным руководством", которое основывалось на "воле, голосах и мнении народа".

Он также заявил, что Исламская Республика будет считать кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом.

"Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом и будет выполнять эту большую ответственность и обязанность всеми силами", – говорится в заявлении.

В то же время, как отмечает издание, верховный лидер оставался непопулярным среди значительной части иранского населения и диаспоры.

Народ не имел возможности отстранить его от власти через голосование, а за 37 лет его правления иранцы неоднократно выходили на массовые протесты. Несмотря на это, Пезешкиан в своем заявлении подчеркнул, что Хаменеи "отдал честь и достоинство иранской нации".

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

