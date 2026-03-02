Электроэнергию будут отключать не весь день: украинцев предупредили о ситуации в энергетике 3 марта

Во вторник, 3 марта, в Украине продолжат действовать ограничения электроснабжения, но их будут вводить только в части областей. Энергетики планируют объявить почасовые отключения и ограничения мощности для промышленных потребителей с 8 утра.

Как пояснили в "Укрэнерго", ограничения вводятся из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергосистему. Энергетики предупредили, что в течение дня графики могут корректироваться из-за изменений в работе энергосистемы.

Режим ограничений на 3 марта

Для бытовых потребителей (почасовые отключения):

с 08:00 до конца суток – действуют графики почасовых отключений в части регионов Украины.

Для промышленных потребителей (ограничение мощности):

с 08:00 до конца суток – действуют графики ограничения мощности без полного отключения.

Актуальную информацию об отключении в вашем регионе нужно проверять на официальных страницах местных облэнерго. А когда электроэнергия появится по графику, ее следует потреблять экономно.

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрели механизмы ограничений электроснабжения. Теперь графики почасовых отключений не будут применять к распределенной генерации, которая обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, присоединенных к одной линии.

