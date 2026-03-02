Электроэнергию будут отключать не весь день: украинцев предупредили о ситуации в энергетике 3 марта
Во вторник, 3 марта, в Украине продолжат действовать ограничения электроснабжения, но их будут вводить только в части областей. Энергетики планируют объявить почасовые отключения и ограничения мощности для промышленных потребителей с 8 утра.
Как пояснили в "Укрэнерго", ограничения вводятся из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергосистему. Энергетики предупредили, что в течение дня графики могут корректироваться из-за изменений в работе энергосистемы.
Режим ограничений на 3 марта
Для бытовых потребителей (почасовые отключения):
- с 08:00 до конца суток – действуют графики почасовых отключений в части регионов Украины.
Для промышленных потребителей (ограничение мощности):
- с 08:00 до конца суток – действуют графики ограничения мощности без полного отключения.
Актуальную информацию об отключении в вашем регионе нужно проверять на официальных страницах местных облэнерго. А когда электроэнергия появится по графику, ее следует потреблять экономно.
Где смотреть график отключений света в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрели механизмы ограничений электроснабжения. Теперь графики почасовых отключений не будут применять к распределенной генерации, которая обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, присоединенных к одной линии.
