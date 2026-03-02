МПК, забанивший флаг Украины на Паралимпиаде, внезапно ввел запрет для РФ

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал России в реализации медиаправ на трансляции Игр 2026 года в Милане, которые стартуют 6 марта. В организации, которая наложила бан на форму сборной Украины из-за карты страны, запретили официальный показ соревнований на территории страны-агрессорки, хотя представителей РФ допустили на турнир с флагом и гимном.

Об этом сообщает пропагандистский телеканал "Матч ТВ". В МПК сослались на решение оргкомитета Паралимпиады. Отмечается, что решение касается только ПИ-2026, ведь трансляции Олимпийских игр, который прошли с 6 по 22 февраля, проходили на одной их российских видеоплатформ.

МПК допустил к Паралимпиаде шесть спортсменов из России и четырех – из Беларуси. Представители РФ получили два места в пара-альпийских лыжах, два в паралыжном кроссе и два в парасноубординге.

Из россиян в Паралимпийских играх-2026 примут участие Алексей Бугаев (горные лыжи), Варвара Ворончихина (горные лыжи), Иван Голубков (лыжные гонки), Анастасия Багиян (лыжные гонки), Дмитрий Фадеев, Филипп Шеббо Монзер (парасноуборд).

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска к турниру россиян и беларусов с их национальной символикой. Несколько европейских стран также присоединились к акции.

Как сообщал OBOZ.UA, МПК цинично и нелепо отреагировал на бойкот Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане.

