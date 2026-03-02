Украинцы, которые никогда не работали, могут получить замену пенсии: какая сумма в 2026 году

Украинцам, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь необходимый трудовой или страховой стаж. Если же его нет, можно рассчитывать только на социальную помощь, размер которой – 2595 грн в месяц.

Видео дня

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимум для лиц, утративших трудоспособность, и с учетом доплаты не может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума – в 2026 году это 2595 гривны.

Кому назначают социальную помощь вместо пенсии

Социальная выплата возможна при одновременном выполнении нескольких условий. Ее могут получить лица, которые:

достигли 65-летнего возраста ;

; не имеют минимального страхового стажа для пенсии по возрасту;

для пенсии по возрасту; постоянно проживают в Украине ;

; имеют низкий уровень доходов или не получают других значительных государственных выплат.

Специалисты советуют заранее проверять свой страховой стаж в ПФУ. Иногда взносы работодателем не уплачивались или данные были внесены с ошибками. В таких случаях стаж можно подтвердить дополнительными документами, а при необходимости — через суд.

Размер выплат в 2026 году

Социальная помощь для лиц без необходимого стажа обычно равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных. В 2026 году это 2 595 гривен в месяц. Эта сумма не зависит от предыдущей зарплаты, должности или продолжительности неофициальной работы.

Для сравнения, страховая пенсия рассчитывается индивидуально — с учетом продолжительности стажа и размера уплаченных взносов. Именно поэтому граждане с официальной и длительной трудовой историей обычно получают более высокие выплаты.

Эксперты подчеркивают: даже несколько дополнительных лет официальной работы или добровольная уплата взносов могут существенно повлиять на будущий размер пенсии и дать право именно на страховую, а не социальную выплату.

Когда поступают средства

Пенсии и социальные пособия выплачиваются ежемесячно. Государство должно профинансировать их до 25 числа текущего месяца.

Граждане, которые получают выплаты на банковские карты, обычно видят средства раньше — чаще всего в период с 4 по 10 число, в зависимости от графика финансирования и работы банковских учреждений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта пересчитают абсолютное большинство пенсий. Максимальная прибавка составит 2595 грн. Ее получат украинцы, у которых сейчас рассчитанная по формуле пенсия составляет 21 446,28 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!