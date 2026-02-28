В Израиле и Иране праздник: на улицах городов люди радуются ликвидации Хаменеи. Видео

В субботу, 28 февраля, с началом боевой операции коалиции Соединенных Штатов Америки, Израиля и Саудовской Аравии против Ирана был убит аятолла Али Хаменеи. Вместе с ним погибло остальное военно-политическое руководство Исламской Республики.

В то же время ликвидацию иранского диктатора стали праздновать как в Тегеране, так и в Тель-Авиве. Счастливые кадры из обеих стран публикует израильский журналист-телеведущий Амит Сегал.

Согласно опубликованным кадрам медийщика, праздничное действо происходит в Тель-Авиве, под зданием Генерального штаба Армии обороны Израиля. Количество горожан на улицах города постепенно увеличивается.

В Иране, по словам медийщика, праздничное действо еще масштабнее. В Тегеране гибель диктатора празднуют громче: на улицах тысячи людей, а силовики, судя по опубликованным кадрам, не мешают праздновать людям.

Смерть Али Хаменеи — что известно

Ранее израильские СМИ со ссылкой на неназванного чиновника сообщают, что аятолла Али Хаменеи убит. Информацию также подтверждают агентство Reuters и китайская телерадиокомпания CGTN.

По сообщению журналиста Axios Барака Явида, эту информацию предоставил израильский посол в Вашингтоне Йехель Лейтер, заявив, что аятолла погиб во время удара по своей резиденции.

Вместе с тем, пресс-центр Армии обороны Израиля опубликовал перечень ликвидированных иранских военно-политических руководителей в результате первого дня боевой операции.

На гибель иранского диктатора уже отреагировал американский президент Дональд Трамп. В своем заявлении он добавил, что "большинство" высшего руководства Ирана "исчезло".

"Мы считаем, что это правдивая история. Люди, которые принимают все решения, большинство из них исчезли", — приводит его слова американский телеканал NBC.

Напомним, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Силы обороны Израиля нанесли превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозу для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". К ЦАХАЛу и американским войскам присоединилась и Саудовская Аравия.

Режим иранского аятоллы Али Хаменеи начал на носить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а развернутые войска противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп сразу выступил с заявлением, подчеркнув, что Вашингтон "сравняет с землей" ракетную промышленность Ирана, отметив, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие.

