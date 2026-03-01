Сбросили 30 бомб: медиа узнали детали атаки по дворцу Хаменеи и ликвидации главаря Ирана

Появились подробности ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его резиденции было нанесено около 30 авиаударов.

В момент атаки в здании находился сам Аятолла, а также практически все руководство страны: резиденция была разрушена. Подробности сообщает The Wall Street Journal.

Как готовили и провели операцию по ликвидации Хаменеи

По данным издания, израильская и американская разведки в течение длительного времени ждали редкой возможности – встречи высших политических и военных руководителей Ирана, во время которой их всех можно было бы ликвидировать одновременно. Такая возможность представилась 28 февраля, утверждают источники газеты.

Разведке удалось обнаружить не одну, а три таких встречи. Кроме того, было установлено точное место пребывания Хаменеи.

По словам собеседников издания, удар нанесли в светлое время суток, что, добавляют они, является беспрецедентным шагом.

Израильские самолеты сбросили около 30 бомб на резиденцию Хаменеи, в результате чего комплекс получил серьезные разрушения.

"Обычно все ожидают удара в полночь, под покровом темноты", - заявил экс-глава военной разведки Израиля Ядлин.

Он добавил, что предыдущая операция против Ирана в июне прошлого года началась ночью. Поэтому новые удары 28 февраля, нарушившие эту "традицию", стали для иранского руководства "тактическим сюрпризом".

Всего Израиль в первый день операции задействовал около 200 истребителей, которые поразили почти 500 целей по всей территории Ирана.

Параллельно была проведена масштабная кибератака: взломаны государственные системы и агентство IRNA, а через популярное приложение военные КСИР начали получать сообщения с призывами дезертировать.

Что говорят в Израиле о ликвидации Хаменеи

Армия обороны Израиля официально объявила об уничтожении Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате авиаудара в Тегеране накануне, пишет The Times of Israel.

"Али Хаменеи стал целью в ходе точной, масштабной операции, проведенной израильскими ВВС на основе точной разведки Армии обороны Израиля, когда он находился в своем центральном командном комплексе в самом сердце Тегерана, где вместе с ним находились и другие высокопоставленные чиновники", – говорится в заявлении.

Военные утверждают, что Хаменеи, который занимал должность верховного лидера с 1989 года, "был непосредственно ответственным за жестокие репрессии против иранских граждан в течение многих лет".

"Хаменеи был архитектором плана уничтожения Государства Израиль и был известен как "голова иранского осьминога", протягивающего свои ветви по всему Ближнему Востоку и к границам Государства Израиль. Самой главной среди них была террористическая организация "Хезболла". Верховный лидер иранского режима был ответственным за террористические атаки против Государства Израиль, и кровь многих мирных жителей со всего мира была на его руках", – заявили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля заявила, что "ликвидацией лидера иранской террористической оси завершила многолетнюю главу".

"Его ликвидация стала еще частью серии ликвидаций высокопоставленных членов террористической оси, осуществленных Армией обороны Израиля во время войны", – говорится в заявлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что : в Иране признали гибель Хаменеи и объявили траур. Также в КСИР анонсировали месть США и заявили об ударах по Израилю и 27 американским базам.

