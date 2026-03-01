Израиль объявил о ликвидации всех высокопоставленных чиновников иранской 'оси террора': полный перечень

Израиль заявил о ликвидации почти всех высокопоставленных чиновников так называемой иранской "оси террора". Армия обороны Израиля обнародовала перечень лиц, которых, по ее данным, уничтожили во время операций против Ирана и связанных с ним группировок.

Информацию распространила Армия обороны Израиля. В сообщении ЦАХАЛ указал имена руководителей Ирана, Корпуса стражей исламской революции, ХАМАС, Хезболлы и хуситов. Военные заявили, что эти лица играли ключевую роль в координации действий против Израиля.

В перечне, который обнародовал ЦАХАЛ, указаны:

Али Хаменеи – Верховный лидер Ирана

– Верховный лидер Ирана Абдул-Рахим Мусави – Начальник штаба Ирана

– Начальник штаба Ирана Мохаммад Хоссейн Багери – Бывший начальник штаба Ирана

– Бывший начальник штаба Ирана Хоссейн Салами – Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

– Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Голам Али Рашид – Командующий Центральным штабом Хатам аль-Анбия (Чрезвычайное командование)

– Командующий Центральным штабом Хатам аль-Анбия (Чрезвычайное командование) Амир Али Хаджизаде – Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции

– Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Махдави – Командующий сирийско-ливанского корпуса сил "Кудс"

– Командующий сирийско-ливанского корпуса сил "Кудс" Мухаммед Синвар – Командующий военным крылом ХАМАС

– Командующий военным крылом ХАМАС Яхья Синвар – Лидер террористической организации ХАМАС

– Лидер террористической организации ХАМАС Али Кархи – Командующий Южным фронтом террористической организации "Хезболла"

– Командующий Южным фронтом террористической организации "Хезболла" Ибрагим Акил – Руководитель оперативного подразделения "Хезболлы" и командующий силами "Радван"

– Руководитель оперативного подразделения "Хезболлы" и командующий силами "Радван" Фуад Шукр – Высший военный командующий "Хезболлы"

– Высший военный командующий "Хезболлы" Хассан Насралла – Лидер террористической организации "Хезболла"

– Лидер террористической организации "Хезболла" Мухаммед Дейф – Глава военного крыла террористической организации ХАМАС

– Глава военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммед Аль-Гамари – Начальник штаба вооруженных сил террористического режима хуситов

В ЦАХАЛ подчеркнули, что речь идет о представителях так называемой "оси террора", которая, по оценке израильской стороны, координируется Ираном и охватывает несколько группировок в регионе.

Заявления из США

Параллельно с этим бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты потопили девять иранских военных кораблей. Он сделал это заявление во время публичного выступления, не приводя дополнительных деталей относительно обстоятельств операции.

Других уточнений о времени, месте и характере боевых действий в сообщении не приводится. Израильская сторона не детализировала, в каких именно операциях были ликвидированы перечисленные лица.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено"немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

