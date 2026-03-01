Кто временно будет исполнять обязанности верховного лидера Ирана: медиа назвали имя

В Иране определились с временным преемником ликвидированного Али Хаменеи на посту Верховного лидера. До избрания нового духовного лидера его обязанности будет исполнять аятолла Арафи.

Он должен обеспечить непрерывность власти действующего режима. Об этом сообщает государственное иранское информагентство ISNA.

В Иране выбрали временного преемника Хаменеи

ISNA сообщает, что аятоллу Арафи 1 марта избрали членом Совета Стражей и юристом в Совете лидеров. Он будет "замещать" ликвидированного Али Хаменеи до избрания следующего постоянного Верховного лидера Ирана.

"В соответствии со статьей 111 конституции, до назначения нового лидера будет сформирован временный Совет лидеров, состоящий из президента, председателя судебной власти и одного из юристов Совета Стражей", – заявил представитель иранского Совета по определению политической целесообразности – совещательного органа при Верховном лидере.

Согласно сообщению, члены совета выбрали аятоллу Арафи, чтобы обеспечить непрерывное руководство государством, пока Ассамблея экспертов будет выбирать постоянного лидера.

Кто может стать новым духовным лидером

По данным CNN, ликвидированный накануне Али Хаменеи, правивший Ираном почти 40 лет подряд, не позаботился о назначении своего преемника на случай собственной смерти. И теперь определять нового Верховного лидера придется специальному духовному органу – Ассамблее экспертов – состоящей из 88 высокопоставленных священнослужителей.

С момента создания Исламской Республики в 1979 году Ассамблея экспертов избирала нового духовного лидера Ирана только один раз – после смерти аятоллы Рухоллы Хомейни. Тогда к власти благодаря голосованию пришел Али Хаменеи.

В CNN предполагают: выбрать преемника Хаменеи режим будет пытаться максимально быстро, чтобы продемонстрировать "стабильность" в государстве. Поэтому члены Ассамблеи экспертов, вероятно, соберутся для обсуждения возможных кандидатов в ближайшее время.

Потенциальный Верховный лидер должен соответствовать определенным иранской конституцией требованиям: это должен быть мужчина-священнослужитель "с политической компетентностью, моральным авторитетом и преданностью Исламской Республике".

В то же время члены Ассамблеи могут трактовать конституционные требования так, чтобы на должность не пришел никто из "реформистов", выступающих за увеличение социальных свобод для иранцев и взаимодействие с внешним миром.

CNN также назвал нескольких претендентов на должность, исходя из мнений опрошенных экспертов и аналитиков.

1. Моджтаба Хаменеи, 56 лет

Второй сын Али Хаменеи, Моджтаба, еще при жизни отца заручился значительным закулисным влиянием и тесными связями с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и с его добровольческим военизированным формированием Басидж.

Но преемственность от отца к сыну не одобряется шиитским мусульманским духовным истеблишментом. Дополнительным препятствием может стать то, что Моджтаба не является высокопоставленным священнослужителем и не имеет официальной роли в режиме.

2. Алиреза Арафи, 67 лет

Временно исполняющий обязанности Верховного лидера Ирана Алиреза Арафи также имеет шансы избавиться от приставки "врио."

Арафи менее известен, чем Моджтаби Хаменеи, однако имеет другое преимущество: он является признанным священнослужителем с опытом работы в правительственных учреждениях. Также Арафи был доверенным лицом Али Хаменеи.

Сейчас он занимает должность заместителя председателя Ассамблеи экспертов и был членом влиятельного Совета опекунов, который проверяет кандидатов на выборах и законы, принятые парламентом. Он также является председателем системы семинарий Ирана, он хорошо разбирается в технологиях, свободно владеет арабским и английским языками, а также опубликовал 24 книги и статьи.

Как считает Алекс Ватанка из Института Ближнего Востока, готовность Хаменеи назначать Арафи на высокие и стратегически важные должности показала его "значительную уверенность в своих бюрократических способностях". Однако этот претендент не является политическим тяжеловесом и не имеет тесных связей с силовыми структурами.

3. Мохаммед Мехди Мирбагери

Мирбагери — сторонник жесткой линии и член Ассамблеи экспертов, представляющий самое консервативное крыло клерикального истеблишмента.

Не так давно он публично оправдал высокое количество погибших в войне Израиля и ХАМАС, заявив, что смерть даже половины населения мира "стоит того", если это позволит приблизиться к богу.

Иранское издание IranWire сообщало, что он решительно выступает против Запада и считает конфликт между верующими и неверными неизбежным. В настоящее время Мирбагери возглавляет Академию исламских наук в городе Кум.

4. Хасан Хомейни

Хасан Хомейни является внуком основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни. И эти родственные связи придают ему религиозную и революционную легитимность.

Он является хранителем мавзолея Хомейни, но не занимал государственных должностей и, похоже, имеет незначительное влияние на аппарат безопасности страны или правящую элиту.

Хомейни известен своей менее жесткой позицией, чем многие его коллеги, и ему было запрещено баллотироваться в Ассамблею экспертов в 2016 году.

5. Хашем Хоссейни Бушери

Бушехри — высокопоставленный священнослужитель, тесно связанный с учреждениями, управляющими правопреемством, в частности с Ассамблеей экспертов, где он занимает должность первого заместителя председателя.

CNN отмечает, что он был близок к Хаменеи, но имеет низкий профиль в стране и, как известно, не имеет тесных связей с КСИР.

Как сообщал OBOZ.UA, медиа узнали детали атаки по дворцу Хаменеи и ликвидации главаря Ирана. Израильская и американская разведки месяцами выжидали, когда высшее руководство Ирана соберется в одном месте. Такая возможность представилась 28 февраля, когда в резиденции Хаменеи проходило масштабное совещание.На дворец израильские самолеты сбросили около 30 авиабомб, практически полностью разрушив его.

