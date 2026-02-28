В Израиле сообщили о ликвидации Хаменеи и других высокопоставленных чиновников Ирана: что известно

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране целью был лидер Ирана Али Хаменеи. Сейчас еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства ликвидировали.

Видео дня

Удары были нанесены по объектам в центре города. Об этом сообщает израильское медиа.

Спутниковые снимки, свидетельствуют о значительных разрушениях в секторе, где расположена резиденция верхового лидера. Есть признаки, свидетельствующие о возможном убийстве Хаменеи, ранее сообщалось, что он, предположительно, по меньшей мере получил ранения. Ожидается, что Хаменеи в ближайшее время выступит с обращением. Предполагают, что это обращение могло быть записано заранее.

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отрицает массовые потери среди руководства и заявил: "Возможно, мы потеряли одного или двух командиров, однако это не является большой проблемой". Он заверил, что почти все официальные лица находятся в безопасности и живы.

Известно, что во время атаки могли быть ликвидированы министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Пакпур. Оппозиционный канал Ирана заявил о гибели Али Шамхани – секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что совместные действия США и Израиля "дают иранскому народу шанс свергнуть своих правителей". Иран в свою очередь объявил об ударах по израильским и американским базам в регионе. Сейчас слышны взрывы на территории Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, а ряд международных авиакомпаний отменили рейсы на Ближний Восток.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны".

