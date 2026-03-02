МПК запретил карту Украины с Крымом на Паралимпиаде-2026

Паралимпийская сборная Украины была вынуждена в срочном порядке менять форму накануне старта на Играх-2026 в Милане, которые стартуют уже 6 марта. Организаторы турнира отказались согласовывать экипировку, одним из элементов которой был а карта нашей страны.

Об этом в интервью Укринформу рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины (НПК) Валерий Сушкевич. По его словам, руководители Международного параолимпийского комитета (МПК) назвали такой вариант формы "сине-желтых" политической.

"Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентировано "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией. Ее делал известный наш дизайнер Виктор Анисимов, который делал форму для нас и на Паралимпиаду в Париже. Мы еле успели изготовить новую форму, еле успели. Мы эту новую форму срочно автобусом везли в Италию, где уже находится вся наша команда. А могли одеть парней и девушек еще здесь в форму, которая уже была готова, а нам ее запретили. Вот такая ситуация", – рассказал Сушкевич.

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска к турниру россиян и беларусов с их национальной символикой. Несколько европейских стран также присоединились к акции.

Как сообщал OBOZ.UA, МПК цинично и нелепо отреагировал на бойкот Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане.

