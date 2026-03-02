Украина поможет странам Ближнего Востока в противодействии 'Шахедам': Зеленский назвал условие

Киев может предложить свою помощь странам Ближнего Востока и отправить лучших экспертов по сбиванию иранских беспилотников, в частности "Шахедам". Но есть одно важное условие.

Лидеры этих стран должны убедят Россию хотя бы на месячное перемирие в Украине. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Bloomberg.

"Мы можем предложить странам Ближнего Востока помощь в сбивании "Шахедов", если они убедят Путина согласиться на месячное перемирие", – пообещал президент.

По словам Зеленского, Украина даже готова отправить туда своих экспертов.

"Лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить их ввести месячное прекращение огня", – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что за четыре года полномасштабного вторжения России позволили Киеву развить уникальный опыт перехвата беспилотников, многие из которых – "Шахеды" иранского производства,которые сейчас разворачиваются против таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовская Аравия.

Он также добавил, что прекращение огня также может быть объявлено на два месяца или две недели, "чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население".

"Безусловно, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар имеют хорошие отношения, прежде всего экономические, с Путиным. Мы можем помочь Израилю так же", – резюмировал свое предложение Зеленский.

Ранее президент Украины прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что эти события показали, насколько это непросто – дать 100-процентную защиту от ракет и "шахедов". Ввиду этого, опыт, который имеет наша страна, во многом незаменим.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

Он также подчеркнул важность безопасности в регионе и роль США в сдерживании агрессии.

