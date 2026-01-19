'Не следует колебаться': Франция призвала Еврокомиссию применить 'антипринудительный инструмент' ЕС из-за угроз Трампа

Французские политики в воскресенье осудили угрозы Дональда Трампа ввести новые таможенные пошлины в отношении государств, выступающих против аннексии Гренландии Соединенными Штатами. Они призвали Европейскую комиссию активировать специальный антипринудительный инструмент ЕС для ответа на возможное экономическое давление.

О позиции Парижа сообщило издание Le Monde со ссылкой на источники в Елисейском дворце. По данным журналистов, президент Франции готов потребовать от Еврокомиссии официального запуска этого механизма в случае реализации американских угроз.

Инициатива прозвучала во Франции в воскресенье, после появления заявлений и сигналов со стороны окружения президента США. Французские власти настаивают, что механизм ЕС создан именно для таких ситуаций и может быть задействован без промедлений.

В президентском окружении объяснили, что инструмент позволяет Евросоюзу реагировать на экономическое давление. "Президент будет требовать активации так называемого антипринудительного инструмента в ЕС, если эти угрозы будут реализованы", отметили собеседники издания.

Политическая реакция

Президент Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве подчеркнула, что Париж не может мириться с тем, что международные торговые отношения зависят от воли одного человека. Она заявила, что антипринудительный инструмент полностью соответствует текущей ситуации.

В эфире радиостанции RTL Брон-Пиве подчеркнула, что применение этого механизма не должно вызывать сомнений. По ее словам, при необходимости ЕС должен перейти от обсуждений к реальным действиям.

К призывам присоединилась и глава центристской группы Renew Europe в Европарламенте Валери Айе. Она обратилась с открытым письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Евросовета Антониу Кошти.

Возможные шаги ЕС

В своем письме Валери Айе заявила, что Соединенные Штаты делают ошибочный расчет, который может иметь опасные последствия. Она подчеркнула, что антипринудительный инструмент был создан именно для реагирования на экономическое запугивание такого типа.

Антипринудительный инструмент Европейского Союза рассматривают как механизм сдерживания. Он призван отвечать на действия любого государства, которое использует торговые рычаги для давления на одну из 27 стран-членов ЕС.

Инструмент предусматривает возможность ограничения импорта из конкретного государства, сокращение или замораживание доступа к рынкам государственных закупок, а также блокирование отдельных инвестиций. Именно эти меры, по оценке французской стороны, могут стать ответом на потенциальные пошлины со стороны США.

Что происходит вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

14 января Трамп снова начал угрожать Дании относительно острова Гренландия. Глава Белого дома заявил, что она должна "убираться прочь" с территории острова, причем сделать это "срочно".

Трампу ответил министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен после переговоров в Белом доме. Он сказал, что у Копенгагена и Вашингтона разные взгляды и даже "фундаментальные разногласия" по Гренландии. Но Дания, США и НАТО могут работать совместно, чтобы обеспечить безопасность острова, ведь на него распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора.

Это не удовлетворило президента США. Дональд Трамп не отказался от своих посягательств на Гренландию. Он с сарказмом заявил, что Дания, увеличив расходы на безопасность, лишь "разместила дополнительную собачью упряжку" на этом острове.

Мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки, Дания и Гренландия созовут "рабочую группу высокого уровня". Ее участники проведут переговоры по "совместному пути вперед" после встречи дипломатов в Вашингтоне.

14 января стало известно, что Дания усиливает военное присутствие в Гренландии, направив туда технику и передовые подразделения для подготовки логистики и базирования основных сил.

Сначала Дания не называла свои действия "военными учениями", зато в Копенгагене прямо заявили, что эти шаги являются ответом на вызовы безопасности в Арктике. Однако позже было заявлено, что это именно учения – так называемая операция "Арктическая выносливость" (хотя в планах НАТО эти ежегодные учения проходят в сентябре). К ним присоединились Франция, Швеция, Германия, Норвегия и другие союзники.

Объединенное арктическое командование, которое является органом Министерства обороны Дании в Гренландии, пригласило Соединенные Штаты принять участие в военных учениях в Гренландии. Ответа от американских военных еще не было.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп продолжает посягательство на часть Дании – Гренландию. Копенгаген и Нуук объединили усилия в противодействии аппетитам лидера Белого дома, а в большинстве столиц стран-членов НАТО растет беспокойство относительно того, что действия Вашингтона разрушат Альянс. Чтобы защитить Гренландию от Штатов, Европа может воспользоваться тремя сценариями.