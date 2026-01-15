'Взгляды продолжают расходиться': Дания и США создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросом Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Соединенные Штаты Америки, Дания и Гренландия созовут "рабочую группу высокого уровня". Ее участники проведут переговоры касательно "общего пути вперед" после встречи дипломатов в Вашингтоне.

Об этом дипломат сказал, выступая возле посольства Дании вскоре после того, как он и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт завершили 14 января встречу с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Белом доме, пишет The Independent.

Расмуссен отметил, что это была "откровенная, но также конструктивная" дискуссия о "том, как обеспечить долгосрочную безопасность в Гренландии".

По словам главы МИД Дании, взгляды Вашингтона и Копенгагена на этот спор "продолжают расходиться", хотя он и признал, что Трамп "четко выразил свое мнение" относительно желания США взять под контроль Гренландию. Но, подчеркнул Расмуссен, по мнению Копенгагена, безопасность Гренландии может быть достаточно обеспечена в соответствии с условиями оборонного соглашения 1951 года, которое предоставляет Вашингтону карт-бланш на размещение войск и других военных ресурсов на острове.

"Для нас идеи, которые не уважают территориальную целостность Королевства Дания и право народа Гренландии на самоопределение, являются, конечно, абсолютно неприемлемыми, и поэтому мы все еще имеем принципиальные разногласия. Впрочем, мы признаем наличие разногласий и, несмотря на них, продолжим вести переговоры", – сказал он.

Расмуссен отметил, что "рабочая группа", которая будет созвана для продолжения обсуждения этого вопроса, должна работать над поиском путей решения проблем безопасности США, связанных со стратегическим положением Гренландии в условиях, когда Россия и Китай становятся все более агрессивными в Арктическом регионе. В то же время необходимо "уважать красные линии Королевства Дания".

Он добавил, что группа должна собраться "в течение нескольких недель".

Что происходит вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

14 января Трамп снова начал угрожать Дании относительно острова Гренландия. Глава Белого дома заявил, что она должна "убираться прочь" с территории острова, причем сделать это "срочно".

"НАТО: скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут. Датская разведка в прошлом году предупреждала о российских и китайских планах относительно Гренландии и Арктики", – написал он.

Трампу ответил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен после переговоров в Белом доме. Он сказал, что у Копенгагена и Вашингтона разные взгляды и даже "фундаментальные разногласия" по Гренландии. Но Дания, США и НАТО могут работать совместно, чтобы обеспечить безопасность острова, ведь на него распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора.

Это не удовлетворило президента США. Дональд Трамп не отказался от своих посягательств на Гренландию. Он с сарказмом заявил, что Дания, увеличив расходы на безопасность, лишь "разместила дополнительную собачью упряжку" на этом острове.

Ранее Трамп пригрозил премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену "большими проблемами". Угрозы американский президент озвучил после заявлений Нильсена о намерении острова остаться в союзе с Данией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям. Поэтому Франция будет действовать в полной солидарности с Данией.

