Европа имеет три сценария защиты Гренландии от США – The Economist

Президент США Дональд Трамп продолжает посягательство на часть Дании – Гренландию. Копенгаген и Нуук объединили усилия в противодействии аппетитам лидера Белого дома, а в большинстве столиц стран-членов НАТО растет беспокойство относительно того, что действия Вашингтона разрушат Альянс.

Видео дня

Чтобы защитить Гренландию от Штатов, Европа может воспользоваться тремя сценариями. Какие опции доступны, рассказывает The Economist.

Трамп желает Гренландию

14 января министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмусен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт в Вашингтоне встретились с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Встреча получилась очень напряженной, ведь происходила в то время, когда Трамп снова взялся угрожать захватом Гренландии, называя пребывание крупнейшего в мире острова в составе Дании "неприемлемым", потому что, мол, его заграбастают Россия или Китай.

"Обе стороны "договорились не соглашаться", – сказал господин Расмуссен. Он не намекнул на то, что его правительство может уступить статус Гренландии, самоуправляемой территории, являющейся частью Дании. Но даже если кризис не кажется неизбежным, вмешательство господина Трампа в суверенитет союзника по НАТО вызвало тревогу в европейских столицах", – пишет The Economist.

Особую тревогу вызывает непредсказуемость Трампа и его последующих действий. В европейских столицах не понимают, сконцентрируется Белый дом на попытках подкупить власть Гренландии или решится начать военное вторжение.

Европа имеет три основных сценария защиты Гренландии

Однако даже в условиях неопределенности европейские политики уже напряженно работают над стратегией на случай, если Трамп от слов перейдет к действиям. И сейчас выкристаллизовываются три основных возможных сценария реагирования, основанных на обескураживании, сдерживании и отвлечении.

"Сейчас приоритетом является развеивание якобы беспокойства господина Трампа, демонстрируя, что их можно решить в рамках существующей правовой базы. Расмуссен заявил, что для обсуждения безопасности в Арктике будет созвана "рабочая группа высокого уровня". В рамках НАТО Великобритания и Германия предложили создать миссию военно-морского наблюдения "Арктический страж". Такие предложения подкрепляются лестью, которую господин Трамп ожидает от своих союзников по НАТО: главным образом, что он прав, беспокоясь о безопасности на крайнем севере. "В его словах всегда есть доля правды", – отметил Расмуссен. Однако не когда речь идет о Гренландии", – говорится в материале.

Еще в 1951 году США подписали с Данией соглашение, согласно которому Пентагон может размещать на острове столько войск, сколько пожелает. После холодной войны Америка сократила существенное развертывание войск до менее чем 200 военнослужащих на одной базе на северо-западе острова, которая используется для космического наблюдения и радиолокационного наблюдения.

Гренландия также находится под защитой НАТО.

The Economist отмечает, что более широкие проблемы безопасности также кажутся преувеличенными.

"На самом деле нет оснований для проведения миссии НАТО в водах Гренландии", — убежден специалист по Арктике Института Фритьофа Нансена в Осло Андреас Остхаген.

Не имеют объективных подтверждений и заявления Трампа о том, что море вокруг Гренландии переполнено российскими и китайскими кораблями. К тому же, Дания отказала Китаю, который проявлял интерес к инвестированию в Гренландию.

Более того, специалисты утверждают, что более насущные арктические проблемы сконцентрированы в других местах, в частности вокруг Аляски .

"Что касается редкоземельных материалов и других минералов, к которым стремится Трамп, их добыча выглядит чрезмерно дорогой. Американским фирмам не понадобится передача суверенитета для получения концессий на добычу полезных ископаемых, но мало кто проявил интерес. Однако эти аргументы не трогают президента. Так что стоит поверить ему на слово, когда он говорит, что "собственность очень важна". Обеспечение владения Гренландией является частью его "одержимости наследием", говорит бывший американский дипломат. Это означает, что Европе нужно рассмотреть второй набор вариантов: сдерживание захвата Гренландии Трампом", – отмечает The Economist.

В Брюсселе и других европейских столицах находятся и сторонники более жестких действий, в частности приостановления действия элементов недавнего торгового соглашения Европейского Союза с Америкой или давления на ее технологические компании. Есть смельчаки, выдвигающие предложения о закрытии американских военных баз в Европе или избавлении от казначейских облигаций США.

Однако, как считает директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям (Вашингтон) Джереми Шапиро, широкую поддержку эти предложения вряд ли получат. К тому же, большинство из них являются скорее "возмездием", чем средством сдерживания.

Шапиро предлагает вместо этого рассмотреть действия, направленные на изменение метода принятия решений в Белом доме, например, установление ротационного присутствия европейских войск в Гренландии, предварительное обязательство по санкциям против американских фирм, эксплуатирующих полезные ископаемые Гренландии без согласия местных жителей, лоббирование дружественных республиканцев.

"В начале встречи в Вашингтоне Дания объявила об увеличении своего военно-морского, воздушного и сухопутного присутствия в Гренландии. Союзники, включая Францию, Германию и Швецию, заявили, что внесут свой вклад. Символизм впечатляет. Но хватит ли европейцам духа на дальнейшую эскалацию?" – риторически спрашивает The Economist.

И тут же пытается дать ответ на этот вопрос.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон, по оценкам издания, занял позицию "ястреба": 14 января он заявил, что действия Трампа создают риск "каскада беспрецедентных последствий.

Ранее очень умеренная премьер Дании Метте Фредриксен теперь предупреждает, что нападение на Гренландию разрушит НАТО.

"Роберт Хабек, бывший вице-канцлер Германии, который сейчас работает в Датском институте международных исследований, говорит, что американские действия в отношении Гренландии могут вдохновить Россию "подкусить" скандинавские страны: "Все меры должны быть на столе обсуждения". Другие опасаются, что эскалация сделает захват Трампом более вероятным, а не менее вероятным", – указано в материале.

Европейцы также обеспокоены относительно Украины. Ведь предполагают, что обострение отношений с США может ударить по предложению Штатов присоединиться к европейским странам в предоставлении гарантий безопасности для Украины после завершения российско-украинской войны.

Поэтому большинство европейских политиков не проявляют особого энтузиазма в вопросе "закручивания гаек", надеясь, что Трамп будет учитывать действующие соглашения и международное право.

"Последней надеждой" в случае, если другие сценарии не сработают, издание называет "отвлечение" президента США от его намерений по Гренландии.

"Скрытая операция по захвату, скажем, агитация за независимость Гренландии как прелюдию к соглашению об ассоциации с США или аннексии, потребует планирования и доведения до конца. Это не сильные стороны президента. Военный захват было бы проще осуществить. Но это серьезно испытает лояльность некоторых представителей вооруженных сил, правительства и Конгресса. Лишь 4% американских избирателей поддерживают применение силы для получения Гренландии. У Трампа много дел, от ноябрьских промежуточных выборов до проблем в Иране, и он ценит легкие победы. Как только сахарный кайф от Венесуэлы пройдет, он может найти что-то другое, о чем беспокоиться", – пишет The Economist.

Более того, настоящими причинами заявлений Трампа о намерениях аннексировать Гренландию, по предположению авторов статьи, вполне могут оказаться попыткой заставить Данию заключить с США соглашение по безопасности или добыче полезных ископаемых .

"По крайней мере, на это надеется Европа", – резюмирует издание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дания и США создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросом Гренландии. Ее участники проведут переговоры по "совместному пути вперед" после встречи дипломатов с Рубио и Вэнсом в Вашингтоне.

Глава МИД Дании отметил, что это была "откровенная, но также конструктивная" дискуссия о "том, как обеспечить долгосрочную безопасность в Гренландии". Он добавил, что взгляды Вашингтона и Копенгагена на этот спор "продолжают расходиться", и признал, что Трамп "четко выразил свое мнение" относительно желания США взять под контроль Гренландию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!