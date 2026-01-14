'Они разместили дополнительную собачью упряжку': Трамп заявил, что не может полагаться на защиту Гренландии Данией. Видео

Президент США Дональд Трамп не отказался от своих посягательств на Гренландию. Он с сарказмом заявил, что Дания, увеличив расходы на безопасность, лишь "разместила дополнительную собачью упряжку" на этом острове.

Об этом республиканец высказался во время общения с прессой в Овальном кабинете Белого дома 14 января. Трансляцию вела его пресс-служба.

"Я не могу полагаться на то, что Дания сможет защитить себя самостоятельно. Они говорили об этом – они даже добавили дополнительный патруль, и они серьезно относились к этому.

Они разместили дополнительную собачью упряжку, а затем еще одну. Но это не поможет", – сказал американский президент.

Фрагмент брифинга (на языке оригинала):

Трамп отказался уточнить журналистам, что он готов сделать для приобретения арктической территории, но сказал, что "не откажется от вариантов".

"Это очень важно. Гренландия очень важна для национальной безопасности, в том числе и для Дании", – заверил он.

Что предшествовало

Ранее в среду Трамп написал в собственной соцсети: "НАТО: скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут. Датская разведка в прошлом году предупреждала о российских и китайских планах относительно Гренландии и Арктики".

Эти слова главы Белого дома не прошли незамеченными. 14 января Вашингтон для переговоров посетили Ларс Льокке Расмуссен, глава МИД Дании, и Вивиан Мотцфельдт, руководитель внешнеполитического ведомства Гренландии.

По результатам встречи Расмуссен напомнил, что на остров распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора, и признал, что у Соединенных Штатов Америки и Королевства Дания до сих пор "фундаментальные разногласия" по Гренландии.

Он подчеркнул, что его государство уже увеличило собственный вклад на оборону острова. "Не на собачьи упряжки, а на корабли, беспилотники, истребители и тому подобное. И мы, безусловно, готовы сделать больше", – сказал главный дипломат Дании.

Вышеупомянутый брифинг Трампа в Белом доме, во время которого он снова упомянул о "собачьих упряжках", состоялся после переговоров Расмуссена и Мотцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио.

– Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям. Париж будет действовать в полной солидарности с Копенгагеном.

– Дональд Трамп объяснял, что Гренландия стратегически важна для оборонной системы США и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения на нем противоракетной системы "Золотой купол".

