'Не собачьи упряжки': глава МИД Дании напомнил Вэнсу и Рубио о распространении на Гренландию 5 статьи НАТО. Видео

У Копенгагена и Вашингтона разные взгляды и даже "фундаментальные разногласия" по Гренландии. Но Дания, США и НАТО могут работать совместно, чтобы обеспечить безопасность острова, ведь на него распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора.

Об этом 14 января заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен на пресс-конференции после переговоров в Белом доме. В Соединенные Штаты он приехал вместе с министром иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт.

Стороны "соглашаются не соглашаться"

Расмуссен сказал, что они прибыли в Вашингтон "после ряда... как бы это сказать, выдающихся публичных комментариев по безопасности Гренландии и Арктики". Дипломат намекнул на высказывания, которые звучали от американского президента Дональда Трампа и представителей его администрации.

Руководители МИД Дании и Гренландии пообщались с американскими чиновниками: вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Целью было найти общий путь повышения безопасности в регионе. "Что еще может сделать Королевство Дания? Что еще могут сделать США? Что еще может сделать НАТО?" – отметил Расмуссен.

Он подчеркнул, что его государство уже увеличило собственный вклад, выделив дополнительные средства на военный потенциал.

"Не на собачьи упряжки, а на корабли, беспилотники, истребители и тому подобное. И мы, безусловно, готовы сделать больше", – сказал главный дипломат Дании, снова ссылаясь на высказывания представителей американских властей.

Он напомнил, что Гренландия (как автономная учредительная страна в составе Королевства Дания) является членом НАТО с 1949 года, поэтому на нее распространяется действие 5 статьи.

Расмуссен признал, что взгляды Копенгагена и Вашингтона продолжают расходиться. "У нас все еще есть принципиальное расхождение, но мы также согласны не соглашаться. Мы продолжим разговор, мы решили создать рабочую группу высокого уровня, чтобы исследовать, можем ли мы найти общий путь вперед", – заявил министр.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 14 января Дональд Трамп заявил, что Дания должна срочно "убираться прочь" с территории острова, потому что "две собачьи упряжки не справятся" с обеспечением безопасности Гренландии.

– Республиканец утверждает, что эта территория нужна США для размещения противоракетной системы "Золотой купол". Мол, если Соединенные Штаты не будут контролировать Гренландию, эту роль могут занять Россия или Китай.

– Кроме того, президент США пригрозил премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену "большими проблемами".

