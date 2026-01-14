'Две собачьи упряжки не справятся': Трамп призвал Данию 'немедленно убираться' из Гренландии

Президент США Дональд Трамп начал снова угрожать Дании относительно острова Гренландия. Глава Белого дома заявил, что она должна"убираться прочь" с территории острова, причем сделать это "срочно".

Видео дня

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, НАТО, мол, должно заставить Данию оставить остров на произвол судьбы.

"НАТО: скажите Дании, чтобы она убиралась оттуда немедленно! Две собачьи упряжки не справятся. Только США могут. Датская разведка в прошлом году предупреждала о российских и китайских планах относительно Гренландии и Арктики", – написал он.

Заявления Дональда Трампа по Гренландии – последняя информация

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность Вашингтона и союзников, подчеркнув, что если Штаты не будут контролировать Гренландию, эту роль могут занять Россия или Китай.

До этого, он пригрозил премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену "большими проблемами", после заявлений Нильсена о намерении острова остаться в союзе с Данией.

"Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", – говорил президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом разрабатывает соглашение по Гренландии, которое могут предложить властям острова. В частности, предлагается заключить договор о свободной ассоциации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!