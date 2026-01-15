Это учения: Франция присоединилась к Дании и также направляет военных в Гренландию

Франция решила присоединиться к Дании и направить своих военных в Гренландию. Правда, усиление военного присутствия на указанном острове по крайней мере во Франции назвали военными учениями.

Об этом в ночь на 15 января заявил французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, кодовое название учений – "Арктическая выносливость".

Позиция Франции

Французский лидер сослался на просьбу самой Дании.

"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая выносливость", – отметил он в сети Х.

Эммануэль Макрон отметил, что первые французские военные подразделения "уже в пути, а другие последуют за ними".

Президента Франции массово благодарят за позицию политики Дании и Гренландии. В частности, одним из последних поблагодарил датский законодатель Расмус Ярлов. По его словам, "именно в таких ситуациях, когда тебе действительно нужна помощь, можно узнать настоящих друзей".

Что предшествовало

14 января стало известно, что Дания усиливает военное присутствие в Гренландии, направив туда технику и передовые подразделения для подготовки логистики и базирования основных сил. Решение принято на фоне резкого обострения риторики со стороны США и заявлений Дональда Трампа о контроле над островом.

В Копенгагене не назвали свои действия "военными учениями", но прямо заявили, что эти шаги являются ответом на вызовы безопасности в Арктике. А вот в Швеции и Норвегии оборонные ведомства сообщили, что направят своих военнослужащих "на учения в Гренландию".

Позиция Дании

Также 14 января министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен заявил, что соответствующие структуры США, Дании и Гренландии созовут "рабочую группу высокого уровня". Ее участники проведут переговоры относительно "общего пути вперед" после встречи дипломатов в Вашингтоне.

Указанная встреча, во время которой Ларс Расмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт вели переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, состоялась в Белом доме.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп снова заявил, что "так или иначе, у нас будет Гренландия", даже если это вызовет критику Североатлантического альянса.

Также республиканец поставил под сомнение права Дании на Гренландию: мол, то, что туда "500 лет назад приплыла какая-то лодка", еще не делает остров датским. Трамп признал, что для него не главное, хочет ли население "присоединения", потому что оно необходимо, и задача США – убедить людей в этом.

