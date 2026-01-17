Дания пригласила США присоединиться к военным учениям в Гренландии

Объединенное арктическое командование, которое является органом Министерства обороны Дании в Гренландии, пригласило Соединенные Штаты принять участие в военных учениях в Гренландии. Ответа от американских военных еще не было.

О приглашении американцев на военные учения в Гренландии сообщил руководитель Арктического командования, генерал-майор Сьорен Андерсон. Он заявил, что приглашение присоединиться к учениям было отправлено по официальным каналам, и теперь на острове ожидают официального ответа.

Российские и китайские суда

По словам Андерсона, кроме официального письменного, 16 января американским представителям в НАТО было сделано устное приглашение.

"Мы провели 16 января встречу со многими партнерами по НАТО, включая США, и пригласили их всех к участию в этих учениях", – сказал Андерсон на борту датского военного корабля в Нууке, столице Гренландии.

Также он отметил, что рядом с Гренландией пока не наблюдаются китайские или российские корабли – единственное российское исследовательское судно "поблизости" было замечено ранее, и оно находилось в 310 морских милях.

О присутствии российских и китайских кораблей рядом с островом неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп – именно этим он аргументировал свое желание взять под контроль арктический остров.

Но в отличие от Трампа союзники по НАТО имеют "хорошее представление о ситуации здесь", отметил датский военный офицер.

Российская угроза

Однако Сьорен Андерсон не хочет принижать существующую опасность.

"Мы на самом деле в ближайшие годы ожидаем здесь усиления российской активности, и именно поэтому нам нужно проводить учения – таким образом увеличивать свое присутствие здесь, в Арктике. Это действительно нужно для защиты северной границы НАТО", – сказал он.

Что предшествовало

Еще 14 января стало известно, что Дания усиливает военное присутствие в Гренландии, направив туда технику и передовые подразделения для подготовки логистики и базирования основных сил. Решение было принято на фоне резкого обострения риторики со стороны США и заявлений Дональда Трампа о контроле над островом.

Сначала Дания не называла свои действия "военными учениями", зато в Копенгагене прямо заявили, что эти шаги являются ответом на вызовы безопасности в Арктике. Однако позже было заявлено, что это именно учения – так называемая операция "Арктическая выносливость" (хотя в планах НАТО эти ежегодные учения проходят в сентябре).

Так или иначе, Франция, Швеция, Германия, Норвегия и другие союзники решили присоединиться к учениям.

Как сообщал OBOZ.UA, этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа – он заявил, что "несмотря ни на что у нас будет Гренландия", даже если это вызовет критику Североатлантического альянса.

Также американский лидер поставил под сомнение права Дании на Гренландию: мол, то, что туда "500 лет назад приплыла какая-то лодка", еще не делает остров датским. Трамп признал, что для него не главное, хочет ли население "присоединения", потому что оно необходимо, и задача США – убедить людей в этом.

