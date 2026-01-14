Трамп заявил, что США нужна Гренландия для построения противоракетной системы

Президент США Дональд Трамп заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

Трамп подчеркнул, что если США не будут контролировать Гренландию, эту роль могут играть Россия или Китай. Об этом он написал на платформе Truth Social.

Трамп отметил, что без потенциала США НАТО не было бы эффективным сдерживающим фактором, и подчеркнул собственную роль в укреплении американской военной мощи во время первого срока.

"В военном плане без огромной мощи Соединенных Штатов, значительную часть которой я создал в течение своего первого срока, а сейчас вывожу на новый, еще более высокий уровень, НАТО не было бы эффективной силой или сдерживающим фактором, даже близко не было бы! Они это знают, и я тоже", – написал Трамп.

Президент подчеркнул, что контроль над Гренландией сделает НАТО "гораздо более грозным и эффективным", а любое другое решение вопроса для США неприемлемо.

Он также отметил, что США должны возглавить процесс размещения противоракетной системы, чтобы обеспечить стратегическое преимущество в военном плане.

Напомним, ранее Трамп уже говорил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство президента США Дональда Трампа разрабатывает соглашение по Гренландии, которое могут предложить властям острова. В частности, предлагается заключить договор о свободной ассоциации.

