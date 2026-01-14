Дания отправила в Гренландию военное подкрепление на фоне заявлений Трампа: что происходит

Дания усиливает военное присутствие в Гренландии, направив туда технику и передовые подразделения для подготовки логистики и базирования основных сил. Решение принято на фоне резкого обострения риторики со стороны США и заявлений Дональда Трампа о контроле над островом. В Копенгагене называют эти шаги ответом на вызовы безопасности в Арктике.

О начале переброски военных сообщает датский вещатель DR. Также информацию подтвердил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после закрытого брифинга в Фолькетинге.

Известно, что в Гренландию уже направили так называемое передовое командование, задача которого – подготовить инфраструктуру, логистику и условия для возможного размещения значительно больших контингентов впоследствии. В состав подкрепления входят военнослужащие сухопутных подразделений, которые должны усилить постоянное присутствие датских сил обороны на острове.

Значительная часть других боевых подразделений Дании сейчас задействована в выполнении союзнических обязательств в странах Балтии, что ограничивает возможности быстрой масштабной переброски. В то же время Копенгаген делает ставку на поэтапное наращивание присутствия и более тесное взаимодействие с партнерами по НАТО.

В понедельник вечером в аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger ВВС Дании. Пассажиров забрали с аэродрома арендованным автомобилем с затемненными окнами, однако официального подтверждения, что этот рейс непосредственно связан с военным подкреплением, пока нет.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания переходит к более постоянной модели усиления присутствия в Гренландии, в том числе с участием союзников. По его словам, в 2026 году, как и в прошлом году, на острове будут проходить учения и тренировки с участием других стран НАТО.

В Командовании обороны Дании отметили, что за последний год уровень активности в Арктике уже вырос в рамках действующих оборонных соглашений. Там отметили, что войска регулярно тренируются для развертывания возможностей в регионе и готовятся к будущим операциям с учетом изменившейся ситуации безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

