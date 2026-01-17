Трамп ввел 10% пошлины для стран, которые выступают против захвата им Гренландии: полный список

Страны, которые после угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию отправили на остров своих военных, будут платить 10% пошлины при торговле с Соединенными Штатами. Эти санкции вступят в силу 1 февраля, а с 1 июня 2026 года тарифы увеличатся до 25%.

Видео дня

Соответствующее объявление в собственной соцсети Truth Social Трамп сделал 17 января. Республиканец "отомстил":

Дании;

Норвегии;

Швеции;

Франции;

Германии;

Великобритании;

Нидерландам;

Финляндии.

Глава Белого дома сообщил, что "этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении Гренландии".

По его мнению, США годами "субсидировали Данию и все страны Европейского Союза", не вводя пошлин или других форм компенсации, и сейчас ситуация должна измениться.

"Теперь, спустя века, пришло время для Дании отдать долг – на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать", – написал Трамп.

Он снова повторил свой тезис, что безопасность остова Королевство Дания якобы обеспечивает "собачьими упряжками": "Сейчас у них две собачьи упряжки в качестве защиты, и одну они добавили недавно". Мол, защитить Гренландию могут исключительно США "под руководством президента Дональда Трампа".

Его возмутило, что страны-партнеры отправили армейцев на остров для совместной миссии. "Непонятно по каким причинам [перечисленные государства] поехали в Гренландию. Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты. Эти страны играют в очень опасную игру и пошли на неподъемный для них риск", – считает политик.

Ради "защиты глобального мира и безопасности" Трамп согласен пойти на решительные меры, "чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов".

Вашингтон якобы пытается приобрести Гренландию уже более 150 лет, и каждый раз Копенгаген против.

"Теперь в связи с "Золотым куполом" и современными системами вооружения, наступательными и оборонительными, наше приобретение крайне важно. Сотни миллиардов долларов сейчас тратятся на программы безопасности, связанные с "Куполом", включая защиту Канады, но эта система сможет работать на максимальный потенциал только если в нее будет включена эта земля", – заявил Трамп.

В то же время он утверждает, что Вашингтон готов к диалогу с Королевством Дания и другими государствами, которые попали под санкции: "США готовы к переговорам с Данией и любыми из этих стран, которые столько всего поставили под угрозу, несмотря на то, что мы сделали для них, включая максимальную защиту в течение десятилетий".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил, что решение о том, кому принадлежит Гренландия, будет принимать не президент США Дональд Трамп. Право определять будущее острова имеют сама Гренландия и Дания.

– Чтобы защитить Гренландию от Соединенных Штатов, Европа может воспользоваться тремя сценариями, считают в The Economist.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!