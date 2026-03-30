"Не будет иметь влияния": Трамп заявил, что не против доставки российским танкером нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп не видит проблемы в том, чтобы российский танкер доставил на Кубу нефть. Эта страна несколько месяцев живет в условиях энергетического кризиса из-за американской блокады.

Трамп заявил, что "с Кубой покончено", поэтому он не против того, чтобы Россия доставила туда нефть и газ. Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One.

Что сказал Трамп

Отвечая на вопрос репортера, соответствует ли действительности информация, что США позволят российскому нефтяному танкеру пройти на Кубу, американский президент заявил, что не против того, чтобы Россия доставила нефть на этот остров.

"Там есть танкер (российский. – Ред.). Мы не против, чтобы кто-то [вез груз], им надо выжить, я бы не заморачивался. Я сказал: если какая-то страна хочет сейчас отправить немного нефти на Кубу, у меня нет проблем с этим. Будь это Россия... Или другие страны хотят это сделать. Это не будет иметь никакого влияния. С Кубой покончено, у них был плохой режим, коррумпированные лидеры. Получат они корабль с нефтью или нет — это не будет иметь значения",— сказал Трамп.

Это заявление президент США сделал на фоне сообщений о том, что два российских подсанкционных танкера с 730 тысячами баррелей нефти и 27 тысячами тонн газа направляются на Кубу , несмотря на блокаду.

Нефть на Кубу везет вышедший 8 марта из российского порта Приморск танкер "Анатолий Колодкин". Он, как ожидается, прибудет в кубинский Матансас 31 марта. На утро 30 марта он находится примерно в 30 км от побережья острова, пишет The Insider.

Что предшествовало

После похищения венесуэльского диктатора Николаса Мадуро Трамп сосредоточил внимание на Кубе – и в конце февраля анонсировал "дружественный" захват этой страны. За месяц до этого он подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы и ввел дополнительные пошлины против стран, поставляющих ей нефть. Это стало началом фактической "нефтяной блокады" острова.

Среди претензий, которые Трамп выдвигает к Кубе – сотрудничество государства с "враждебными странами и террористическими группировками" и нарушение властями прав человека. Решать "проблему" президент США собирается в свойственном ему стиле. "Великий миротворец и объединитель", как он сам себя называет, не исключает захвата Кубы Соединенными Штатами и нацелился на свержение "враждебного режима". Трамп также говорил, что хочет видеть Рубио своим наместником на острове.

Куба сначала отвергла требования США о смене власти на острове, но после ряда тотальных блэкаутов, в частности 17 и 22 марта, когда около 10 млн человек оставались без света по 30+ часов, там заявили о начале переговоров с США из-за нефтяной блокады, которая и стала причиной обесточиваний.

В то же время 22 марта в МИД Кубы заявили, что кубинская армия готовится к возможной "военной агрессии" со стороны США. И небезосновательно: 28 марта Трамп объявил о своих новых "миротворческих" планах, заявив, что следующим претендентом на "американскую спецоперацию" после Ирана является именно эта страна.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что хочет захватить иранскую нефть, а также остров Харк в Персидском заливе, через который она экспортируется. При этом, по словам Трампа, непрямые переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников продвигаются "хорошо".

Между тем в Reuters утверждают, что после месяца войны в Иране перед президентом США встал выбор между плохим и худшим сценарием. Он может либо заключить несовершенное соглашение и выйти из конфликта, либо же усилить военные действия и рискнуть втянуться в длительный конфликт, который может разрушить его президентство.

