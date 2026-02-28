'У них нет денег, нефти и еды': Трамп анонсировал 'дружественный' захват Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность захвата Кубыи сообщил о переговорах с кубинским руководством. По его словам, страна находится в глубоком экономическом кризисе и обращается за помощью к Вашингтону.

Видео дня

Об этом Трамп сказал журналистам перед отлетом в Техас. Его цитирует Bloomberg.

Глава Белого дома допустил возможность "дружественного захвата" Кубы Соединенными Штатами, комментируя ситуацию вокруг островного государства.

"Возможно, нас ждет дружественный захват Кубы", – заявил глава Белого дома.

Трамп также описал экономическую ситуацию на острове, подчеркнув, что Куба переживает серьезные трудности.

"У них нет денег. У них нет нефти. У них нет еды. Они хотят нашей помощи. Рубио имеет дело с этим на очень высоком уровне", – отметил он.

По словам президента США, кубинское руководство ведет переговоры с Вашингтоном.

Отдельно Трамп отметил, что ситуация на Кубе остается сложной и длится она много лет.

"В Кубе ситуация очень плохо. Куба сейчас, можно сказать, страна, которая потеряла себя. Я слышал о Кубе. Я сказал, что когда я еще был маленьким мальчиком, я слышал о Кубе. Все хотели изменить ситуацию. Марко Рубио общается с ними на очень высоком уровне. У них нет денег, нет нефти, нет еды. Сейчас страна в очень сложной ситуации, и они хотят нашей помощи", – добавил Трамп.

Издание отметило, что этот комментарий Трампа является одним из самых откровенных его высказываний о планах в отношении Кубы, которая испытывает сильное давление со стороны Соединенных Штатов и столкнулась с серьезным топливным кризисом после блокирования Вашингтоном поставок нефти из Венесуэлы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский президент Дональд Трамп намекал, что Куба может стать целью США после Венесуэлы. По словам Трампа, Венесуэла и Куба якобы имеют много общего, и именно кубинцы помогали Мадуро строить оборону, получая за это нефть и деньги. А поскольку у Кубы "не очень хорошие дела", поэтому "помощь кубинскому народу" может стать логичным следующим шагом США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!