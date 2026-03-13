'Мы уже доведены до предела': на Кубе заявили о начале переговоров с США из-за нефтяной блокады

Куба начала переговоры с США на фоне острого энергетического кризиса, вызванного нефтяной блокадой, введенной администрацией президента США Дональд Трамп. Власти карибской страны надеются, что диалог поможет уменьшить напряжение между двумя странами и найти выход из кризиса.

Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Его цитирует Reuters.

Заявление президента Кубы

По словам Мигеля Диас-Канеля, переговоры направлены на поиск решений по двусторонним противоречиям между Вашингтоном и Гаваной и должны помочь отвести стороны от дальнейшей конфронтации.

"Эти переговоры имеют целью найти пути решения двусторонних разногласий между нашими странами путем диалога", – сказал Диас-Канель.

Диас-Канель отметил, что Куба готова вести диалог на основе равенства и взаимного уважения к политическим системам и суверенитету обоих государств.

Выступление президента Кубы было анонсировано как продолжение мероприятия 5 февраля, во время которого Диас-Канель предупредил, что Куба приближается к ситуации, которая потребует "экстремальных мер".

Нефтяная блокада Трампа вызвала экономический кризис Кубы

Переговоры проходят на фоне серьезных экономических трудностей и энергетического кризиса в стране.

Из-за американского давления и прекращения поставок нефти на Кубу уже три месяца не поступает топливо. Это привело к резкому сокращению запасов дизеля и мазута и сделало работу энергосистемы нестабильной.

Вследствие этого большинство жителей страны регулярно остаются без электричества, а в Гаване отключения света могут длиться более 12 часов в сутки. Экономическая ситуация также ухудшилась из-за роста цен, дефицита топлива и нехватки лекарств.

Кубинцы одобрительно отнеслись к новости о начале переговоров с США как к возможному решению проблемы отключений электроэнергии, которые на этой неделе уже спровоцировали протесты в столице.

"Мы уже доведены до предела, мы больше не можем терпеть эту ситуацию, и я думаю, что этот разговор между Кубой и Соединенными Штатами должен привести к лучшей ситуации", – сказала одна из жительниц Гаваны.

В Белом доме подтвердили, что контакты между странами происходят. По словам одного из американских чиновников, Вашингтон считает, что кубинские власти должны заключить соглашение с США, и что такой договоренности можно достичь относительно легко.

В то же время Трамп в последние недели заявлял, что Куба находится на грани коллапса и может быть вынуждена пойти на сделку с Вашингтоном. Он даже предполагал возможность так называемого "дружественного поглощения" острова Соединенными Штатами.

Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность "дружественного" захвата Кубы и сообщил о переговорах с кубинским руководством. По его словам, страна находится в глубоком экономическом кризисе и обращается за помощью к Вашингтону.

Ранее американский президент намекал, что Куба может стать целью США после Венесуэлы. По словам Трампа, Венесуэла и Куба якобы имеют много общего, и именно кубинцы помогали Мадуро строить оборону, получая за это нефть и деньги. А поскольку у Кубы "не очень хорошие дела", поэтому "помощь кубинскому народу" может стать логичным следующим шагом США.

