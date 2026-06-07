В России заявили о тайных контактах с Украиной по завершению войны

Россия имеет не только открытые, но и закрытые контакты с Украиной по завершению российско-украинской войны. Кроме того, недавно Киев посетил известный российский бизнесмен, который встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом в интервью российскому медиа заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков. По его словам, между сторонами существуют как открытые, так и непубличные каналы связи.

Ушаков отметил, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами.

"У нас и открытые, и закрытые (контакты с Украиной – ред.). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", – сказал помощник президента РФ.

Он также сообщил, что в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским, якобы, приезжал "достаточно крупный" российский бизнесмен. По словам Ушакова, этого предпринимателя "многие знают", однако его имя или любые другие подробности о поездке он не назвал.

Напомним, ранее пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину. По его словам,"такие вещи не должны быть публичными".

Также OBOZ.UA сообщал, открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского с призывом прекратить войну в первую очередь было адресовано российскому диктатору Владимиру Путину. Впрочем, послание имело более широкий смысл: его должны услышать представители элиты, чиновники страны-агрессора и западные правительства.

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