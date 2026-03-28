'На очереди Куба': Трамп объявил о своих новых 'миротворческих' планах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба может стать следующей целью американской армии. По его словам, Соединенные Штаты достигли успеха в военных действиях против Ирана и Венесуэлы.

В то же время американский президент не уточнил, что именно он планирует делать с островным государством. Об этом Трамп заявил во время выступления на инвестиционном форуме в Майами.

Кубинским коммунистам подготовиться

Президент Соединенных Штатов неоднократно заявлял, что, по его мнению, правительство в Гаване, столкнувшееся с серьезным экономическим кризисом, находится на грани краха. В последние недели администрация Трампа начала переговоры с некоторыми представителями кубинского руководства, а сам он намекал на возможность применения силы.

"Я создал эту великую армию. Я сказал: вам никогда не придется ее использовать. Но иногда приходится. И Куба – следующая, кстати. Но сделайте вид, что я этого не говорил. Притворитесь, что я этого не говорил", – заявил Трамп на конференции.

Перед этим заявлением президент Кубы Мигель Диас-Канель признал, что страна ведет переговоры с Соединенными Штатами, чтобы предотвратить потенциальную военную конфронтацию. Экономика Кубы сильно пострадала от перебоев в импорте нефти, от которой зависит работа электростанций и транспорта.

До операции США по захвату свергнутого венесуэльского лидера Николаса Мадуро в январе Венесуэла обеспечивала большую часть потребностей Кубы в нефти, но новое правительство Каракаса под давлением Вашингтона прекратило эти поставки.

Какая власть на Кубе

На сегодняшний день Куба остается социалистическим государством, где единственной законной политической силой является Коммунистическая партия.

Президент Республики также является Первым секретарем ЦК Коммунистической партии, что концентрирует в его руках как государственную, так и партийную власть. Высшим органом государственной власти является Национальная ассамблея народной власти. Депутаты избираются на 5 лет.

Ассамблея выбирает из своего состава Государственный совет, который представляет её между сессиями, а также назначает президента и премьер-министра. На практике законодательные инициативы тесно согласуются с курсом Компартии.

В новой редакции конституции 2019 года была подтверждена приверженность социализму, однако впервые было признано право на частную собственность и открыты возможности для малого и среднего бизнеса.

В последние годы власть на Кубе сталкивается с серьезными вызовами: глубоким экономическим кризисом, дефицитом электроэнергии и протестными настроениями, что вынуждает правительство идти на осторожные экономические реформы при сохранении жесткого политического контроля.

Напомним, Куба резко отреагировала на информацию о возможных требованиях США отстранить президента Мигеля Диас-Канеля с должности в рамках двусторонних переговоров. В Гаване отметили, что вопрос власти является внутренним делом государства и не может быть предметом внешнего диалога.

