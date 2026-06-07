Друзья, относительно дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе, которое вновь превратилось в трагедию, где погибли случайные прохожие! Я считаю, что конечно можно поднять штраф за превышение скорости, ну например с 340 до 3400 гривен, но существенно это проблему не решит! Я объясню!

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Ті люди, які систематично порушують правила дорожнього руху, а саме перевищують швидкість, їм абсолютно байдуже на розмір штрафу! Це або заможні при грошах (особливо дітки-мажорікі) і їм пох… платити 8 доларів штрафу, або 80, всеодно фірма чи татко платить.

А інші, в яких значно поменше грошей, ті будуть намагатись домовитись на місці. Умовно "з половини" - думаю, Ви знаєте про що я.

Тому моя думка наступна: має бути невідворотність покарання!!!! А саме: порушив - заплатив штраф! Грубо порушив - забрали водійське посвідчення! Другий раз грубо порушив (без термінів "за рік", а за весь час!) - забрали авто!

І остання думка: якщо сталася така трагедія, винуватець має розуміти, що сяде надовго і "порішати" не вийде!!! Адже якщо відверто, за&бали ці новини, коли люди гинуть просто на вулицях і навіть не від ворожих ракет, а від @лбо€бів, які впевнені, що "рішать"!!!!

Має бути невідворотність для усіх: заможних, незаможних, влади, "друзів/родичів" влади, правоохоронців, навіть героїв військових - наших братів і сестер, завдяки яким ми живі і в умовній безпеці! Навіть вони рівні перед законом!