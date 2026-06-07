Принуждение вместо наказания: как законы Украины поощряют беспорядки на дорогах, и что нас может научить пример США

Регулярные трагические ДТП в Украине с участием мажоров, пьяных водителей или систематических нарушителей ПДД часто заканчиваются смехотворными приговорами. За совершенные на дорогах смерти людей виновники аварий получают откровенно ничтожные приговоры, которые общественность считает издевательскими.

Видео дня

Пример Соединенных Штатов показывает, что нарушение ПДД воспринимается обществом, в частности, водителями, гораздо более серьезно, а наказания оказываются более справедливыми. OBOZ.UA решил разобраться, почему украинское правосудие столь гуманно к тем, кто превращает автомобили в орудие убийства, и почему в США за аналогичные преступления можно получить пожизненное заключение.

Несправедливые приговоры

Каждое резонансное дорожно-транспортное происшествие вызывает у украинцев чувство несправедливости и гнева, ведь зачастую водитель, унесший жизни двух, трех или даже пяти человек, получает срок, который кажется несопоставимым с масштабом трагедии. Более того, через несколько лет, воспользовавшись лазейками в законодательстве, нарушители и вовсе выходят на свободу раньше срока.

В Уголовном кодексе Украины ответственность за смертельные аварии регулируется двумя ключевыми статьями в зависимости от того, был ли водитель трезв или пьян. Если водитель совершил ДТП трезвым, то действует ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Максимальное наказание по этой статье составляет всего от 5 до 10 лет лишения свободы.

При этом алкогольное или наркотическое опьянение "накидывает" убийцам за рулем всего два года тюрьмы, ведь согласно ч. 4 ст. 286-1 УК Украины, если в состоянии опьянения водитель убил нескольких человек, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

При этом на практике суды редко выносят максимальный приговор. Даже при гибели трех-четырех человек виновники часто получают около 8 лет тюрьмы. Но самое циничное происходит позже, когда по ст. 81 УК Украины, после отбытия половины или двух третей срока (в зависимости от тяжести и состояния опьянения в момент ДТП), осужденный имеет право на условно-досрочное освобождение.

В итоге человек, убивший нескольких человек, может оказаться на свободе уже через 4 года. Естественно, что общество воспринимает это не как искупление вины, а как насмешку над ценностью человеческой жизни. В то же время нарушители ПДД продолжают дальше плевать на закон.

Опыт США и доктрина Watson Murder

Американская правовая система классифицирует смертельные ДТП совершенно иначе. Там автомобиль в руках безответственного или пьяного водителя приравнивается к заряженному оружию. В законодательстве Штатов нет смехотворных приговоров по 10–12 лет, если действия водителя демонстрировали полное пренебрежение к человеческой жизни.

Доктрина Watson Murder – юридическая норма в штате Калифорния, США. Она позволяет обвинить пьяного водителя не просто в непредумышленном убийстве, а во второй степени убийства, если он, будучи в состоянии опьянения, стал причиной смерти человека. Название происходит от судебного дела People v. Watson 1981 года. Суд решил, что человек, который осознанно садится за руль в состоянии сильного опьянения, понимает смертельную опасность своих действий и сознательно её игнорирует. Это называется "осознанный злой умысел".

Даже без отягчающих обстоятельств в таких штатах, как Нью-Йорк или Калифорния, за каждую жертву ДТП может начисляться отдельный срок. Например, если в Калифорнии по статье Gross Vehicular Manslaughter (ст. 191.5 PC) базовый срок составляет до 10 лет, то при наличии прошлых нарушений или гибели нескольких человек сроки суммируются. Нарушитель легко может получить 20, 30 и даже 40 лет заключения.

Если водитель сел за руль пьяным, зная о рисках, или устроил уличные гонки, американское правосудие может вменить ему не просто аварию, а убийство второй степени, основываясь на юридическом прецеденте Watson Murder.

Таким образом, в Штатах действует система суммирования приговоров. Например, если человек убил в ДТП троих людей, он получает три срока подряд. В Украине же сроки не учитывают масштабы трагедии ДТП, и вне зависимости от того, сколько людей убил виновник аварии – одно или пятерых, он в любом случае получает смехотворный приговор.

Резонансные примеры: опыт Украины

Очевидно, что поднять тему несправедливых приговоров за смертельные ДТП сподвигла трагическая авария 5 июня в Киеве. Тогда автомобиль Mercedes-Benz на огромной скорости влетел в подземный переход. Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе ребенок и двое полицейских, а виновник трагедии выжил.

Считанные часы понадобились, чтобы выяснить, что за рулем автомобиля находился злостный нарушитель ПДД. Мужчина десятки раз нарушал правила и без серьезных последствий, снова садился за руль, пока в итоге не совершил массовое убийство.

В полиции рассказали, что зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, из них большая часть именно за превышение скорости, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня, сбил насмерть четырех человек в Киеве.

В момент ДТП на Чоколовском бульваре водитель был трезвый, поэтому его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Таким образом, за убийство четверых людей ему грозит до 10 лет лишения свободы.

К сожалению, подобные трагически аварии с последующими несправедливыми приговорами случаются регулярно. В далеком 2016 году в городе Николаев на проспекте Центральном водитель BMW сбил насмерть четверых людей. Правоохранители установили, что виновник аварии двигался на огромной скорости, а после наезда на людей просто трусливо сбежал.

Спустя полгода судебных разбирательств виновника ДТП приговорили к 8 годам лишения свободы, однако даже этот срок мужчина не отсидел. В августе 2019 года к виновнику резонансного ДТП в центре Николаева было применено условно-досрочное освобождение, и он вышел на свободу. Согласно судебным материалам, виновник принимал участие в работах по благоустройству колонии и частично "возместил" пострадавшим причиненный ущерб на сумму 400 тыс. гривен.

Еще одно давнее ДТП в Николаеве прогремело громким скандалом на всю Украину. Дело Алексея Казимирова стало одним из самых резонансных символов безнаказанности и судебного абсурда. До сих пор николаевцы используют словосочетание "дело Казимирова" как синоним для резонансных ДТП,

Трагедия по вине Казимирова случилась в феврале 2011 года. Тогда 22-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, на высокой скорости насмерть сбил 20-летнюю студентку Юлию Каланчеву, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. У погибшей девушки остался маленький ребенок. Вместо оказания помощи Казимиров скрылся с места происшествия, бросив автомобиль в одном из дворов.

В январе 2012 года Центральный районный суд Николаева признал Казимирова виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы, а также обязал выплатить "компенсацию" семье погибшей, однако за решеткой убийца провел всего несколько месяцев:

Адвокаты предоставили медицинские документы о том, что у Казимирова обнаружена "опухоль мозга". На основании заключения медицинской комиссии суд освободил его от отбывания наказания "по состоянию здоровья".

Резонанс и возмущение общественности вызвал тот факт, что "тяжелобольной" Казимиров, выйдя на свободу, вел активный образ жизни, плевал на общество и законы. В соцсетях появлялись его фото с отдыха на курортах, а сам он регулярно попадал в поле зрения полиции за рулем дорогих авто. Его неоднократно (в 2015, 2016, 2018 годах) останавливали патрульные. Он управлял машиной, будучи лишенным прав, и часто с признаками наркотического опьянения. В 2017 году в центре Николаева Казимиров за рулем Skoda врезался в маршрутное такси и снова сбежал с места аварии.

История Казимирова стала классическим примером того, как с помощью медицинских справок и лазеек в законе виновник смертельного ДТП смог полностью нивелировать первоначальный судебный приговор.

Как обстоят дела с ДТП в США

В американских медиа такие несправедливые истории встретить намного сложнее, ведь там виновники ДТП, которые по тем или иным причинам становятся убийцами за рулем, получают жесткое наказание.

Один из самых ярких – резонансное дело Ребекки Гроссман в Калифорнии. Женщина, устроившая гонку на дорогом внедорожнике и насмерть сбившая двоих детей на пешеходном переходе, была признана виновной именно в убийстве второй степени. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы, однако по американским меркам даже этот приговор оказался достаточно мягким, ведь Гроссман грозили от 34 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Одно из самых близких по контексту дел, вызвавшее огромный резонанс в США, произошло в 2018 году. В городе Тампа (Флорида) 18-летний Кэмерон Херрин на новеньком Mustang, который получил в подарок от родителей на выпускной, устроил уличную гонку со своим другом. На скорости более 160 км/ч он насмерть сбил 24-летнюю Джессику Райзингер и её 21-месячную дочь Лилию, которые переходили дорогу.

В 2021 суд приговорил Херрина к 24 годам тюрьмы. Таким образом реальные примеры демонстрируют, что в США действует система сложения приговоров, а в Украине же сроки поглощаются более строгим, и за убийство пяти человек виновник получит столько же, сколько за двух.

Чего требуют украинцы

После каждого резонансного ДТП украинское общество констатирует, что мягкость наказания порождает чувство безнаказанности. Пока виновники смертельных ДТП будут знать, что максимальная планка для них – это 10 лет, из которых они отсидят от силы 5 в колонии с мягким режимом, украинские дороги будут оставаться зоной повышенной опасности. Более того, возможность "порешать" дело (как в случае Алексея Казимирова), и вовсе позволяет избегать какого-либо наказания.

Украинцы призывают существенно ужесточить наказания для убийц за рулем, особенно для тех, кто осознано садится в авто пьяным и превращает свое транспортное средство в смертельное оружие отложенного действия. Общество понимает, что стране необходима радикальная реформа уголовного права в сфере дорожной безопасности и даже некий аналог американской доктрины Watson Murder.

К слову, после смертельного ДТП в Киеве и 5 июня в Центре демократии и верховенства права напомнили, что в Верховной Раде давно зарегистрированы и ждут рассмотрения два законопроекта – №13314 и №12172.

Первым предусмотрено повышение нынешних маленьких штрафов за превышение скорости, а второй касается ответственности для дерзких нарушителей ПДД, на которых не влияют штрафы. Он предусматривает лишение права управления за третье грубое нарушение, в частности за проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил обгона и встречного разъезда.

Но, к сожалению, пока украинские парламентарии, вероятно, "не нашли времени" рассмотреть столь важные законодательные инициативы. При этом неадекваты за рулем продолжают плевать на правила, законы и общество, превращая дороги в смертельно опасные зоны.

Напомним, в Киеве утром 7 июня произошло серьезное ДТП. Легковое авто на большой скорости вылетело с дороги на тротуар, авария случилась рядом с остановкой общественного транспорта и детской площадкой: без жертв обошлось чудом.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, столкнувшись с мотоциклом. В результате погиб 17-летний водитель мототранспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!