Советский Союз десятилетиями присваивал не только западные технологические достижения, но и лучшие образцы мировой детской литературы. Около 90% так называемой "советской классики" на самом деле оказались банальными заимствованиями, которые подвергались жесткой цензуре и идеологической переработке.

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Оригинальные сюжеты иностранных авторов безжалостно обрезали, насыщали милитаризмом и лишали религиозного или гуманистического подтекста. Яркие образы использовали как приманку, чтобы внушить юным читателям одобрение оккупации территорий и отказ от свободы выбора. Ярким примером такой манипуляции стала история деревянного мальчика, которого превратили в советского идола.

Три способа советского "перелицовки" книг

До 1974 года Советский Союз игнорировал международные соглашения об авторском праве, считая интеллектуальную собственность Запада законным "коллективным трофеем". Как отмечает "Освіторія", чтобы адаптировать мировые шедевры под коммунистические нарративы, использовали три основных метода:

Цензура : из сказок Г. К. Андерсена полностью вычищали христианские мотивы, а произведения А. Линдгрен о Пеппи Длинныйчулок запрещали или искажали, убирая упоминания о христианском милосердии.

: из сказок Г. К. Андерсена полностью вычищали христианские мотивы, а произведения А. Линдгрен о Пеппи Длинныйчулок запрещали или искажали, убирая упоминания о христианском милосердии. Слишком вольный перевод: переводчики кардинально меняли сюжеты и финалы. Например, Б. Заходер использовал только четыре истории о Винни-Пухе из двадцати, полностью убрав Кристофера Роберта, Кенгу и Ру, а Филина превратил в Сову.

перевод: переводчики кардинально меняли сюжеты и финалы. Например, Б. Заходер использовал только четыре истории о Винни-Пухе из двадцати, полностью убрав Кристофера Роберта, Кенгу и Ру, а Филина превратил в Сову. Откровенное заимствование (плагиат): сюжеты переписывали под советские реалии. Так английская повесть "Медный кувшин" Ф. Энсти (1901 год) превратилась в "Старика Хоттабыча" Л. Лагина, где лондонского архитектора заменили пионером, а отрицательного персонажа – американским капиталистом.

Как появился персонаж Пиноккио

Карло Коллоди, создавая в 1883 году "Приключения Пиноккио", вдохновлялся реальной трагической судьбой ветерана войны за независимость Италии – Пиноккио Санчеса. Этот человек вернулся с фронта без ног и рук, с изуродованным лицом. Гениальный хирург Карло Бестульджи изготовил для него деревянные протезы, и Санчес, преодолевая адскую боль, выступал в цирке как "живая кукла", выполняя сложные гимнастические трюки.

Сказка Коллоди стала глубокой христианской и моральной притчей о том, как через испытания, работу и преодоление эгоизма стать настоящим человеком. В конце романа Пиноккио не просто развлекается – он год тяжело учится, заботится о больном отце, отдает все свои сбережения на лечение доброй Феи и только благодаря труду и милосердию превращается в настоящего мальчика.

Как Буратино заменил Пиноккио

Алексей Толстой, вернувшись из эмиграции в СССР, решил создать советскую копию итальянской сказки под названием "Золотой ключик, или Приключения Буратино" (1936 год). Однако Толстой полностью изменил смысл произведения, убрав моральное развитие персонажа. Буратино не меняется на протяжении всей книги: он остается хвастуном, невеждой и хулиганом, который протестует против элементарных правил этикета и образования.

В оригинале сказки Карло Коллоди Пиноккио часто называется не именем, а общим словом "il burattino", что с итальянского переводится как "марионетка".

Основные отличия советской переделки:

Отсутствие логики в заимствованиях: слепо скопированные элементы потеряли смысл. Добрая Голубая Фея (которая в оригинале была призраком с потусторонним черным псом) превратилась в обычную капризную девочку Мальвину с пуделем, а Манджафоко (Карабас) стал абсолютным злом без всякой мотивации.

слепо скопированные элементы потеряли смысл. Добрая Голубая Фея (которая в оригинале была призраком с потусторонним черным псом) превратилась в обычную капризную девочку Мальвину с пуделем, а Манджафоко (Карабас) стал абсолютным злом без всякой мотивации. Идея "джекпота" вместо труда: в отличие от Пиноккио, Буратино получает собственный театр просто так ("на шару"), захватив чужое имущество через тайный проход.

в отличие от Пиноккио, Буратино получает собственный театр просто так ("на шару"), захватив чужое имущество через тайный проход. Культ борьбы: финальная цель советских кукол – не развитие или творчество, а бесконечное повторение спектакля "о том, как мы победили всех своих врагов".

Абсурдность советского подхода подчеркнула первая же экранизация сказки. В кинофинале кукол на летучем корабле забирают советские полярники – тогдашний символ экспансии и покорения новых территорий Арктики. Это идеально подытожило главный советский посыл: не нужно учиться или работать над собой, достаточно захватить новую территорию, преодолеть условного врага, и счастье придет само собой.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему во времена СССР детям запрещали жевать жвачки.

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