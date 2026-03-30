"Мне нравится идея": Трамп заявил, что хочет захватить иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен захватить нефть в Иране, а также остров Харк в Персидском заливе, через который экспортируется иранская нефть. Несмотря на это, он отметил, что косвенные переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников продвигаются хорошо.

Об этом пишет издание Financial Times. Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне того, что война между США и Израилем против Ирана привела к росту цен на нефть более чем на 50 процентов за месяц.

Что сказал Трамп

В частности, Трамп отметил, что "отдал бы предпочтение захвату нефти". Он сравнил этот потенциальный шаг с тем, что в Венесуэле США намерены контролировать нефтяную промышленность "бессрочно" после захвата лидера Николаса Мадуро в январе.

"Честно говоря, мне больше всего нравится забирать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Почему вы это делаете?" Но они глупые люди", – заявил Трамп изданию.

Такой шаг, отмечается, будет предусматривать захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти.

"Возможно, мы возьмем остров Харк, возможно, нет. У нас есть много вариантов", – сказал Трамп изданию.

Также сообщается, что Трамп усиливает силы США в регионе, а Пентагон приказал развернуть 10 000 военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу прибыли на место около 3500 военнослужащих, среди которых примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морских пехотинцев находятся в пути, а тысячи военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии также были направлены в регион.

Издание отмечает, что нападение на экспортный узел было бы рискованным и может увеличить количество жертв среди США и стоимость и продолжительность войны в целом.

Относительно иранской обороны на этом острове президент США ответил: "Я не думаю, что у них есть какая-то оборона. Мы можем очень легко его взять".

Однако, несмотря на свои угрозы захватить иранскую нефтедобычу, Трамп отметил, что косвенные переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников продвигаются хорошо. Он установил 6 апреля как крайний срок для Ирана, чтобы принять соглашение о прекращении войны, или же США будут наносить удары по энергетическому сектору. Относительно того, может ли быть достигнуто соглашение о прекращении огня в ближайшие дни, которое бы вновь открыло Ормузский пролив, Трамп отказался предоставить конкретные подробности.

