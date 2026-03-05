'Политические изменения возможны в ближайшее время': Трамп заявил, что 'враждебный режим' на Кубе долго не продержится

Президент США Дональд Трамп заявил, что власть на Кубе может смениться в ближайшее время. Он также предположил, что правительство Соединенных Штатов играет значительную роль в падении кубинского режима.

Об этих заявлениях Трамп сказал в интервью изданию Politico. В разговоре он также оценил политическую ситуацию в Венесуэле и заявил, что отношения с новым руководством этой страны являются положительными.

По его словам, после возможных изменений во власти Ирана следующей страной может стать Куба. Трамп добавил, что нестабильность на острове усиливается на фоне политических изменений в Венесуэле.

"Венесуэла справляется фантастически. Выполняет фантастическую работу. Отношения с ними замечательные", – заявил президент США.

Политическое давление на Кубу

Трамп заявил, что ситуация на Кубе стала нестабильнее после смены власти в Венесуэле. По его словам, экономические трудности на острове частично связаны с ограничением поставок ресурсов.

Он отметил, что США повлияли на прекращение поставок венесуэльской нефти на Кубу. Именно эти поставки, по его словам, были одним из главных источников поддержки для кубинской экономики.

"Ну, это благодаря моему вмешательству, вмешательству, которое происходит... Очевидно, иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступает из Венесуэлы, которая была единственным источником. Куба тоже упадет", – сказал он.

Заявления о смене власти

Президент США также заявил, что, по его мнению, власть на Кубе не сможет долго удерживаться. Он назвал правительство страны "враждебным режимом" и предположил, что политические изменения могут произойти относительно скоро.

По словам Трампа, Соединенные Штаты ведут переговоры по ситуации на острове. Он также отметил, что Кубе "нужна помощь".

Кроме этого, президент США ранее предполагал возможность так называемого "дружественного" захвата Кубы. Тогда он заявлял, что страна сейчас находится в сложной экономической ситуации, однако никаких деталей такого сценария не привел.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский президент Дональд Трамп намекал, что Куба может стать целью США после Венесуэлы. По словам Трампа, Венесуэла и Куба якобы имеют много общего, и именно кубинцы помогали Мадуро строить оборону, получая за это нефть и деньги. А поскольку у Кубы "не очень хорошие дела", поэтому "помощь кубинскому народу" может стать логичным следующим шагом США.

