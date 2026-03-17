На Кубе произошел полный блэкаут: 10 млн жителей 'острова свободы' остались без света

Энергосистема Кубы вышла из строя после длительной нефтяной блокады со стороны США. В понедельник, 16 марта, на острове, где проживает примерно 10 миллионов человек, произошел блэкаут.

Это последнее общенациональное отключение электроэнергии на Кубе за последние годы и первое с тех пор, как Соединенные Штаты фактически перекрыли поставки топлива. Как передает CNN, компания UNE (национальный оператор электросетей) заявляла, что конкретные причины отключения выясняются.

"Американские чиновники, видимо, очень рады вреду, нанесенному каждой кубинской семье", – заявил заместитель министра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио после начала масштабных проблем с электроснабжением.

Что происходит на "острове свободы"

Куба, и в частности ее энергосистема, в значительной степени зависят от нефти. Ее поставки фактически прекратились в начале января – после того, как Штаты захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Действия Вашингтона усугубили энергетический кризис в стране. Это уже привело к уменьшению количества туристов, росту цен на топливо, угрозе дефицита медикаментов.

Продажа горючего на государственных заправках сейчас строго ограничена. На неофициальном рынке бензин кубинцам обходится в 9 долларов за литр, то есть заправка полного бензобака стоит более 300 долларов. Это больше, чем большинство кубинцев зарабатывают за год.

В ответ на энергетический кризис правительство объявило о чрезвычайных мерах, включая сокращение школьных часов, перенос крупных спортивных и культурных мероприятий и ограничение транспортных услуг. Больницы не могут оказывать медпомощь в полном объеме, а на улицах – из-за нехватки горючего и рабочих самосвалов – скапливается невывезенный мусор.

По словам Дага Мадори, директора по интернет-анализу компании Kentik, на Кубе заметно снизился интернет-трафик. "По последним измерениям, объем составляет лишь одну треть от обычного", – сказал эксперт.

По данным Reuters, в этом году кубинские порты приняли всего два небольших судна с топливом. Одно, с нефтью, пришло в январе в Гавану из Мексики. Второе, со сжиженным нефтяным газом (это газ, которым обычно заправляют баллоны для газовых плит), в феврале прибыло из Ямайки. Из Венесуэлы, бывшего главного поставщика топлива на Кубу, поставок до сих пор не было.

В пятницу, 13 марта, Гавана проинформировала, что начала переговоры с Вашингтоном с целью урегулирования кризиса.

